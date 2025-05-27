Между аэропортами Сочи и Абхазии хотят запустить электричку

Абхазия, Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Железнодорожный маршрут соединит аэропорты Сочи и Сухума. Он станет продолжением электрички из Сириуса

27 мая президент Абхазии Бадра Гунба в интервью ТАСС сообщил, что в течение двух лет между аэропортами Сочи и Сухума запустят железнодорожный маршрут. Он станет продолжением электрички, курсирующей из Сириуса в республику.

Напомним, что электропоезд Имеретинский курорт — Сухум начал ходить по маршруту с 1 мая.

Туристический поезд «Рица» сделает в 2025 году только одни рейс:

«С 1 мая возобновилось железнодорожное сообщение, пошла первая электричка из Сириуса до города Сухум. Надеемся, что мы расширим географию пребывания этой электрички, чтобы связать аэропорт в Сочи с аэропортом Сухума. Мы сейчас проговариваем с коллегами, будем заниматься реконструкцией инфраструктуры железнодорожных путей», — рассказал Гунба.

Президент Абхазии заявил, что ранее между РФ и республикой запускали морское сообщение из Сочи в Сухум и Гагру. Однако оно не пользовалось популярностью у туристов из-за длительности маршрута, сложностей с согласованием и погранпроверкой.

Как писали Юга.ру, с начала лета горные и прибрежные районы Сочи свяжут дополнительные электрички.

Абхазия Аэропорты Железная дорога РЖД Сириус Сочи Транспорт

Новости

Строительство трассы Краснодар — Кабардинка оценили в 276 млрд рублей. Дорога будет платной
Кинотеатры Краснодара покажут «Лило и Стич» студии Disney, но под другим названием
Парковку возле ж/д вокзала Сочи сделали бесплатной на 15 минут
Между аэропортами Сочи и Абхазии хотят запустить электричку
В Краснодаре покажут моноспектакль «Клюковка-Богинька» по мемуарам Людмилы Гурченко
Краснодарцев приглашают на музыкальный вечер «История в звуках гитары»

Лента новостей

Реклама на сайте