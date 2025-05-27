Между аэропортами Сочи и Абхазии хотят запустить электричку

27 мая президент Абхазии Бадра Гунба в интервью ТАСС сообщил , что в течение двух лет между аэропортами Сочи и Сухума запустят железнодорожный маршрут. Он станет продолжением электрички, курсирующей из Сириуса в республику. Напомним, что электропоезд Имеретинский курорт — Сухум начал ходить по маршруту с 1 мая.

«С 1 мая возобновилось железнодорожное сообщение, пошла первая электричка из Сириуса до города Сухум. Надеемся, что мы расширим географию пребывания этой электрички, чтобы связать аэропорт в Сочи с аэропортом Сухума. Мы сейчас проговариваем с коллегами, будем заниматься реконструкцией инфраструктуры железнодорожных путей», — рассказал Гунба.

Президент Абхазии заявил, что ранее между РФ и республикой запускали морское сообщение из Сочи в Сухум и Гагру. Однако оно не пользовалось популярностью у туристов из-за длительности маршрута, сложностей с согласованием и погранпроверкой.