Краснодарцев приглашают на музыкальный вечер «История в звуках гитары»

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В Краснодарском музее имени Коваленко пройдут выступления гитаристов (6+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 30 мая музыкальный вечер «История в звуках гитары». Гости услышат игру на исторической романтической гитаре в исполнении Антона Баранова.

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Мероприятие начнется в 19:00 в здании музея имени Коваленко по адресу: улица Красная, 15.

Билеты доступны на сайте. Стоимость — 1000 рублей.

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Краснодарцев приглашают на музыкальный вечер «История в звуках гитары»
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