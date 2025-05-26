Краснодарцев приглашают на музыкальный вечер «История в звуках гитары»

В Краснодарском музее имени Коваленко пройдут выступления гитаристов (6+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 30 мая музыкальный вечер «История в звуках гитары». Гости услышат игру на исторической романтической гитаре в исполнении Антона Баранова.

На классической шестиструнной и русской семиструнной гитарах сыграет дуэт «НеОКлассике» (Евгений Седыхов, Максим Левченко).



Мероприятие начнется в 19:00 в здании музея имени Коваленко по адресу: улица Красная, 15. Билеты доступны на сайте. Стоимость — 1000 рублей.