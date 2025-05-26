Уралсиб поздравил предпринимателей России с профессиональным праздником

Уралсиб — партнер для бизнеса, который работает на банковском рынке РФ уже более 35 лет. Сегодня он обслуживает около 170 тыс. клиентов малого и среднего бизнеса по всей стране. Уралсиб входит в топ-10 банков по объемам кредитования МСБ (Эксперт РА). Присоединяйтесь к нашим клиентам и партнерам и выбирайте эффективные финансовые инструменты для развития бизнеса. Выгодные акции. «Удобный момент» для новых бизнес-клиентов — с бесплатным расчетно-кассовым обслуживанием нам год. Акция «Эквайринг за 0%» — с бесплатным торговым эквайрингом на 4 месяца. Быстрый и надежный торговый эквайринг. Установка оборудования от одного дня (сим-карты от МТС, Мегафона или Теле2 для банковского терминала), тарифы — от 0,4% за QR-платежи и гибкие условия для бизнеса, круглосуточная поддержка. Оптимальные пакеты РКО. Выберите один из четыре пакетов — «Стартовый», «Удобный», «Разумный» и «Максимальный» с наполнением для бизнеса, включая бесплатные платежи контрагентам, переводы физлицам до 750 тыс. рублей в месяц и бизнес-карту.

Широкий функционал онлайн-банкинга. Возможность максимально взаимодействовать с банком онлайн. СБП-платежи и управление бизнес-картами. Платеж будущей датой — период до восьми дней. Сервис «Картотека и ограничения» — вовремя покажет неоплаченные расчетные документы и/или ограничения по счетам.

Бизнес-карта. Онлайн-заказ карты, платежи 24/7 и шаблоны для частых переводов, одинаковая комиссия за внесение/снятие в банкоматах банков-партнеров и Уралсиба.

Простой и эффективный зарплатный проект. Онлайн-заявка на заказ зарплатных карт, прямая интеграция с 1С-Директ для выплаты зарплаты, простая загрузка зарплатных реестров и отслеживание статуса исполнения.



Большие возможности для ВЭД. Прямые расчеты в девяти национальных валютах, индивидуальные платежные решения и исполнение обязательств по контрактам ВЭД, расширенная география международных расчетов в рублях. Сервис экспертной поддержки — от подбора продуктов ВЭД до полной экспертизы контрактов и помощи в оформлении документов валютного контроля.



Простой процесс получения кредитов. Электронное подписание документов без посещения офиса банка. Онлайн-оформление экспресс-кредита: от подачи заявки до выдачи. Электронная регистрации ипотеки. Упрощенное получение бизнес-овердрафта для клиентов с выручкой до 50 млн рублей.



Широкие возможности банковских гарантий. Экспресс-гарантия по рыночной стоимости в день обращения. Расширенный перечень гарантий в пользу ФТС и ФНС (возмещение НДС — до 50 млн рублей, в пользу ФНС — до 60 млн рублей, в пользу ФТС — до 130 млн рублей). Выдача прямых гарантий в пользу ФТС.



Простое и выгодное размещение депозитов. Новый депозит с возможностью расторжения и досрочного вывода денег без потери ставки. Увеличенное время размещения в интернет-банке — до 19:00 по местному времени. Начисление процентов на счета группы клиентов.