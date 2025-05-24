В центре Краснодара начали достраивать здание, которое было заброшенным более 15 лет

Краснодарский край

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  • Здание по улице Красноармейской у пересечения с Головатого © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2010 года
    Здание по улице Красноармейской у пересечения с Головатого © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2010 года

Строительные работы планируют закончить в декабре 2025 года

22 мая издание 93.RU сообщило о возобновлении строительства здания на углу улиц Красноармейской и им. Володи Головатого. Постройку в центре Краснодара годами обтягивали баннером с рисунком дома, а вокруг стоял серый забор. Изначально здание должно было стать офисом банка. 

В мае журналисты узнали, что у объекта появился новый паспорт. В нем сказано, что здание станет девятиэтажным бизнес-центром с подземным паркингом. Заказчик и новый владелец земельного участка — ООО Специализированный застройщик «Догма Арена». Работы должны завершить в декабре 2025 года.

  • Новый паспорт объекта с проектом будущего здания © Фото 93.RU
    Новый паспорт объекта с проектом будущего здания © Фото 93.RU

В Краснодаре не достроят «замок» на Затоне:

Известно, что территория, где находится здание, изначально принадлежала «Краснодарскому кирпичному заводу». Компания планировала построить бизнес-центр English Place и ввести его в эксплуатацию в 2008 году. После строительства каркаса работы остановились.

У «Краснодарского кирпичного завода» начались финансовые проблемы, компания начала процедуру банкротства, а все строительные проекты, в том числе и бизнес-центр, заморозили. 

В 2010 году земельный участок перешел в собственность «Промсвязьбанка». В том же году организация получила разрешение на строительство. В 2012 году работы вновь возобновили, но спустя время остановили. По данным журналистов, это произошло из-за несогласования главным архитектором города внесения в проект увеличения этажности здания.

В апреле 2024 года участок и здание продали «Догме».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре задержали вице-губернатора Александра Нестеренко, который курировал строительство. 

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