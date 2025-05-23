В Краснодаре задержали вице-губернатора Александра Нестеренко, который курировал строительство. Накануне Кондратьев уволил его
Силовики задержали бывшего вице-губернатора Александра Нестеренко. Его подозревают в превышении должностных полномочий
Предыстория. 21 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев публично отчитал и уволил своего заместителя по строительству Александра Нестеренко за отставания по сдачи соцобъектов.
22 мая ТАСС сообщило, что в Краснодаре силовики задержали бывшего вице-губернатора Александра Нестеренко. По местам его работы и жительства прошли обыски.
Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 285 УК РФ.
Силовики задержали главу Новочеркасска Юрия Лысенко:
По предварительным данным, преступные действия Нестеренко связаны с его деятельностью в главном управлении строительства Краснодарского края. Там с 2023 по 2024 годы он работал под руководством еще одного бывшего вице-губернатора региона Сергея Власова, которого задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
По данным «РИА Новости», ущерб от деятельности задержанного Александра Нестеренко оценивается более чем в 130 млн рублей.
Как писали Юга.ру, предыдущего зама по строительству Кондратьев уволил из-за несдачи в срок детской краевой больницы.