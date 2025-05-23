В Краснодаре задержали вице-губернатора Александра Нестеренко, который курировал строительство. Накануне Кондратьев уволил его

Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 285 УК РФ.

22 мая ТАСС сообщило , что в Краснодаре силовики задержали бывшего вице-губернатора Александра Нестеренко. По местам его работы и жительства прошли обыски.

Предыстория. 21 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев публично отчитал и уволил своего заместителя по строительству Александра Нестеренко за отставания по сдачи соцобъектов.

По предварительным данным, преступные действия Нестеренко связаны с его деятельностью в главном управлении строительства Краснодарского края. Там с 2023 по 2024 годы он работал под руководством еще одного бывшего вице-губернатора региона Сергея Власова, которого задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По данным «РИА Новости», ущерб от деятельности задержанного Александра Нестеренко оценивается более чем в 130 млн рублей.