На Кубани полуторагодовалому Илье Барановскому необходимы аппарат ИВЛ и оборудование для внутривенного питания. Как помочь?

Илья родился с тяжелым пороком сердца, аномалиями скелета, сразу попал в реанимацию с пневмонией. На третьи сутки ему провели щадящую операцию на сердце, но расширить аорту врачам не удалось. В полгода мальчика успешно прооперировали на открытом сердце в калининградской клинике, но дышать сам он не смог — был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), затем дышал через трахеостому. Ранее «Русфонд» собрал средства на оплату генетического анализа для уточнения диагноза Ильи, а затем на покупку кислородного концентратора, аспиратора и пульсоксиметра.

Мальчик немного пожил вне больниц. Однако в год из-за острых проблем с пищеварением его госпитализировали в медицинский исследовательский центр здоровья детей в Москве, где удалили часть кишечника и вывели стому.



Наладить питание помогли в московской детской Филатовской больнице. В феврале стому закрыли, Илья окреп и набрал вес. Сейчас он подопечный хосписа «Дом с маяком». Питается через вену, немного смеси ест сам. Дыхание у него прерывистое, и важно быть начеку, чтобы вовремя обеспечить ему поддержку.



Мальчика готовы выписать, но только если дома будет оборудование для дыхания и внутривенного питания.



«У Илюши множественные пороки развития, он перенес сложную операцию на сердце, в дальнейшем возникли серьезные проблемы с легкими и кишечником. После нескольких операций состояние мальчика стабилизировалось, но для поддержки дыхания ему требуется аппарат ИВЛ, а из-за резекции части кишечника питательные вещества он получает в том числе внутривенно. Илюшу можно выписать домой при условии, что он будет обеспечен аппаратом ИВЛ c увлажнителем для поддержки дыхания и инфузоматами для введения парентерального питания», — рассказала анестезиолог-реаниматолог детского хосписа «Дом с маяком» в Москве Александра Левонтин.



В семье Барановских трое детей, они живут на социальные пособия. Родители Ильи не могут самостоятельно оплатить аппарат ИВЛ и оборудование для введения внутривенного питания, а за счет госбюджета их не выдают. Всего требуется 1 697 461 рубль .



Как помочь Илье?