Центр и Прикубанский. В Краснодаре 23 мая почти 70 домов останутся без электричества

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электроэнергии. Узнали список адресов

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 23 мая отключат электричество.

Мошенники внедрили новую схему обмана:

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • 4-й Архангельский проезд, 4, 2;
  • Бабушкина, 37;
  • Беговая, 11;
  • Берлизова, 67, 67/1, 88/1, 88/4, 94;
  • Братьев Черников, 42;
  • Власова, 292, 328, 354, 356, 358;
  • Губкина, 84;
  • Екатериновская, 33;
  • Звенигородская, 7/9;
  • 2-й Звенигородский проезд, 19, 21, 22;
  • Криничная, 128;
  • Круговая, 24/10;
  • Кубанонабережная, 208, 224, 248;
  • Кубанская, 58;
  • Покровская, 8;
  • Пригородная, 65/2, 69;
  • Российская, 255, 351;
  • Севастопольская, 2/1, 2/2, 4, 6, 9, 336/6;
  • Седина, 110, 117, 128;
  • Семеновская, 85/2;
  • Средняя, 42/1, 53;
  • Становая, 34;
  • Суворова, 69, 69/1;
  • Ткачева, 34, 38, 42, 46, 59, 61;
  • Тополиная, 50/1;
  • 1-й Тихорецкий проезд, 21;
  • Фадеева, 218, 262/1;
  • Чапаева, 136;
  • Чехова, 4/1;
  • Шаляпина, 32/1, 33, 33/1, 33/2 А, 33/2 Б;
  • Янковского, 46, 52;
  • Ярославского, 99.

Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 30 мая.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре ежегодные отключения горячей воды будут короче. Посмотреть график можно здесь.

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