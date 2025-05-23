Центр и Прикубанский. В Краснодаре 23 мая почти 70 домов останутся без электричества
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электроэнергии. Узнали список адресов
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 23 мая отключат электричество.
Мошенники внедрили новую схему обмана:
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- 4-й Архангельский проезд, 4, 2;
- Бабушкина, 37;
- Беговая, 11;
- Берлизова, 67, 67/1, 88/1, 88/4, 94;
- Братьев Черников, 42;
- Власова, 292, 328, 354, 356, 358;
- Губкина, 84;
- Екатериновская, 33;
- Звенигородская, 7/9;
- 2-й Звенигородский проезд, 19, 21, 22;
- Криничная, 128;
- Круговая, 24/10;
- Кубанонабережная, 208, 224, 248;
- Кубанская, 58;
- Покровская, 8;
- Пригородная, 65/2, 69;
- Российская, 255, 351;
- Севастопольская, 2/1, 2/2, 4, 6, 9, 336/6;
- Седина, 110, 117, 128;
- Семеновская, 85/2;
- Средняя, 42/1, 53;
- Становая, 34;
- Суворова, 69, 69/1;
- Ткачева, 34, 38, 42, 46, 59, 61;
- Тополиная, 50/1;
- 1-й Тихорецкий проезд, 21;
- Фадеева, 218, 262/1;
- Чапаева, 136;
- Чехова, 4/1;
- Шаляпина, 32/1, 33, 33/1, 33/2 А, 33/2 Б;
- Янковского, 46, 52;
- Ярославского, 99.
Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 30 мая.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре ежегодные отключения горячей воды будут короче. Посмотреть график можно здесь.
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