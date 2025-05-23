Центр и Прикубанский. В Краснодаре 23 мая почти 70 домов останутся без электричества

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил , где в Краснодаре 23 мая отключат электричество.

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

4-й Архангельский проезд, 4, 2;

Бабушкина, 37;

Беговая, 11;

Берлизова, 67, 67/1, 88/1, 88/4, 94;

Братьев Черников, 42;

Власова, 292, 328, 354, 356, 358;

Губкина, 84;

Екатериновская, 33;

Звенигородская, 7/9;

2-й Звенигородский проезд, 19, 21, 22;

Криничная, 128;

Круговая, 24/10;

Кубанонабережная, 208, 224, 248;

Кубанская, 58;

Покровская, 8;

Пригородная, 65/2, 69;

Российская, 255, 351;

Севастопольская, 2/1, 2/2, 4, 6, 9, 336/6;

Седина, 110, 117, 128;

Семеновская, 85/2;

Средняя, 42/1, 53;

Становая, 34;

Суворова, 69, 69/1;

Ткачева, 34, 38, 42, 46, 59, 61;

Тополиная, 50/1;

1-й Тихорецкий проезд, 21;

Фадеева, 218, 262/1;

Чапаева, 136;

Чехова, 4/1;

Шаляпина, 32/1, 33, 33/1, 33/2 А, 33/2 Б;

Янковского, 46, 52;

Ярославского, 99.

Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 30 мая.