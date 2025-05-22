С начала 2025 года банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,5 раза — до 13,2 млрд рублей

В январе-апреле выросла доля кредитования на покупки вторичного жилья по собственным ипотечным программам банка Уралсиб (в семь раз). Она составила почти половину всего выданного объема.

В первичном сегменте кредиты в основном выдавали по программе «Семейной ипотеки». Ее объем за четыре месяца также вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ипотечный портфель Уралсиба за год (с 1 мая 2024 года по 1 мая 2025 года) вырос с 134,8 млрд до 145,5 млрд рублей.