Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,5 раза

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

С начала 2025 года банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,5 раза — до 13,2 млрд рублей

В январе-апреле выросла доля кредитования на покупки вторичного жилья по собственным ипотечным программам банка Уралсиб (в семь раз). Она составила почти половину всего выданного объема. 

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В первичном сегменте кредиты в основном выдавали по программе «Семейной ипотеки». Ее объем за четыре месяца также вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ипотечный портфель Уралсиба за год (с 1 мая 2024 года по 1 мая 2025 года) вырос с 134,8 млрд до 145,5 млрд рублей. 

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

Как писали Юга.ру, «Доход» Уралсиба вошел в топ-5 лучших годовых вкладов.

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