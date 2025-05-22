Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,5 раза
С начала 2025 года банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,5 раза — до 13,2 млрд рублей
В январе-апреле выросла доля кредитования на покупки вторичного жилья по собственным ипотечным программам банка Уралсиб (в семь раз). Она составила почти половину всего выданного объема.
В первичном сегменте кредиты в основном выдавали по программе «Семейной ипотеки». Ее объем за четыре месяца также вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ипотечный портфель Уралсиба за год (с 1 мая 2024 года по 1 мая 2025 года) вырос с 134,8 млрд до 145,5 млрд рублей.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
Как писали Юга.ру, «Доход» Уралсиба вошел в топ-5 лучших годовых вкладов.
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