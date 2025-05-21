«Доход» Уралсиба вошел в топ-5 лучших годовых вкладов

«Доход» банка Уралсиб вошел в топ-5 рейтинга годовых вкладов в рублях со ставкой выше 19%

Исследование подготовил портал Банки.ру. В нем рассматривались предложения 30 банков по объему вкладов физлиц в финансовом рейтинге (на 1 апреля 2025 года) с минимальной суммой для открытия от 10 000 до 100 000 рублей включительно.

При составлении рейтинга аналитики портала учли:

процентную ставку;

возможность пополнения и частичного снятия;

порядок выплаты процентов и условия досрочного расторжения.

Процентные ставки и условия по вкладам актуальны на 15 мая 2025 года.