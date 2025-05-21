«Доход» Уралсиба вошел в топ-5 лучших годовых вкладов

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Доход» банка Уралсиб вошел в топ-5 рейтинга годовых вкладов в рублях со ставкой выше 19%

Исследование подготовил портал Банки.ру. В нем рассматривались предложения 30 банков по объему вкладов физлиц в финансовом рейтинге (на 1 апреля 2025 года) с минимальной суммой для открытия от 10 000 до 100 000 рублей включительно.

При составлении рейтинга аналитики портала учли:

  • процентную ставку;
  • возможность пополнения и частичного снятия;
  • порядок выплаты процентов и условия досрочного расторжения.

Процентные ставки и условия по вкладам актуальны на 15 мая 2025 года.

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Сейчас доходность линейки вкладов «Доход» Уралсиба в рублях варьируется от 17,50 до 20,25% годовых с учетом капитализации процентов — в зависимости от срока, пакета услуг и суммы. Банк сохраняет высокую доходность на сроке размещения 1 год — до 20,20%, а также на сроке 9 месяцев (271 день) — до 20,25%. Минимальная сумма для открытия «Дохода» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах Уралсиба — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Как писали Юга.ру, Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,4 раза.

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