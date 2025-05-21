На курорте «Роза Хутор» запустят программу «Здоровый сон»

«Качественный сон — ключевой элемент прекрасного самочувствия и полноценного восстановления. В России за последние пять лет число страдающих бессонницей выросло вдвое — с 15% до 30%. Учитывая эту тревожную тенденцию, мы представили обновленную программу «Здоровый сон», а также уникальные номера категории SleepWell», — сообщила генеральный менеджер отеля Rosa Springs 5* Елена Мосийчук.

В Сочи 21 мая стартовал первый в России форум «Управление здоровьем через Life Balance подход: как забыть о стрессе, хорошо спать и дольше жить». В его рамках состоялась презентация программы «Здоровый сон» и уникальных номеров категории SleepWell в отеле Rosa Springs 5*.

Медицинская часть проекта «Здоровый сон» включает обследование и выявление причин нарушения сна, консультации профильных специалистов и подбор индивидуальных рекомендаций. Программа проходит на базе клиники превентивной медицины при отеле, которая обладает возможностями бальнео-, физиотерапии, применения инновационных методов улучшения качества жизни и сна.

Например, интервальные управляемые гипоксические тренировки на аппарате Oxyterra с изменением уровня кислорода приводят к мобилизации различных энергетических процессов в организме. Также в оздоровительную программу входят пешие прогулки по оборудованным терренкурам, которые помогают избавиться от стресса и повысить качество сна. В летнем сезоне на курорте «Роза Хутор» доступно 27 пеших троп общей протяженностью 64 километра.

Важный элемент программы «Здоровый сон» — обеспечение качества сна в номерах отеля Rosa Springs 5*.

«Кровати оснащены анатомическими матрасами с независимыми пружинами, жесткость которых можно регулировать топперами. В меню подушек есть варианты из синтетических или натуральных материалов, анатомические из пены с эффектом памяти. Также для максимального комфорта можно выбрать различные виды одеял. В номерах хорошая шумоизоляция и специальные black out шторы, для дополнительного комфорта есть 3D blackout маски и восковые беруши», — рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов.

Для особенно чувствительных гостей в номерах установили очистители воздуха с ионизаторами и увлажнители. В качестве релаксационной процедуры предлагают использовать массажер для глаз, который обеспечивает дополнительный расслабляющий эффект. Хорошо спать и лучше просыпаться поможет инновационный кубик с запатентованной технологией низкочастотных импульсов электромагнитного поля.

В рамках форума участников также ждут 15 лекций от ведущих специалистов в области медицины. В течение трех дней они расскажут, как практиковать техники снижения стресса, внедрять полезные привычки, что надо есть для хорошего настроения и молодости, как избавиться от синдрома хронической усталости.