В Ингушетии впервые нашли неразграбленные склепы средних веков

Найденные захоронения могут стать исторической ценностью Ингушетии

19 мая специалисты школы каменщиков-реставраторов «Наследие» сообщили о находке двух ранее неизвестных средневековых полуподземных склепов. Постройки расположены в горах Ингушетии у подножия башен селения Нижний Пуй. Археологи предположили, что склепы построены в VIII-XIV веках. Захоронения находятся рядом с мусульманским надгробием. «Это открытие имеет огромное значение для понимания погребальных обрядов и традиций наших предков. Запечатанные склепы — явление, с которым мы столкнулись впервые», — рассказал о находке генеральный директор школы «Наследие» Рамзан Султыгов.

Лазы в склепах были плотно закрыты сланцевыми плитами и каменной кладкой. Постройки сохранились в первозданном виде и в них не побывали «черные» нелегальные копатели.

Краевед и архивист Берснако Газиков отметил, что находки внутри склепов смогут стать важнейшим источником информации об истории Ингушетии.

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