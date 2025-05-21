На реках Краснодарского края ожидаются подтопления после прошедших дождей
После прошедших осадков на реках Кубани прогнозируют небольшие подтопления
21 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что сегодня на реках Краснодарского края прогнозируют подтопления после обильных осадков.
Самое холодное море у берегов Сочи:
«За счет осадков, которые прошли в Краснодарском крае, в среду на реках в бассейне реки Кубани прогнозируется достижение отметки неблагоприятного гидрологического явления», — рассказал метеоролог.
Также подтопления близлежащих населенных пунктов могут возникнуть на реках: Катунь в Алтайском крае, Печора у Нарьян-Мара и Колыма близ Среднеколымска в Якутии.
По данным синоптика Михаила Леуса, 21 мая на Кубани ожидаются непродолжительные дожди. Относительно холодный воздух будет ограничивать дневной прогрев — столбик термометра не поднимется выше 20 °С.
Как писали Юга.ру, 21 мая в Краснодарском крае прогнозируют кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах ожидается ливень с градом и сильным ветром до 24 м/с.