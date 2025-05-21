На реках Краснодарского края ожидаются подтопления после прошедших дождей

«За счет осадков, которые прошли в Краснодарском крае, в среду на реках в бассейне реки Кубани прогнозируется достижение отметки неблагоприятного гидрологического явления», — рассказал метеоролог.



Также подтопления близлежащих населенных пунктов могут возникнуть на реках: Катунь в Алтайском крае, Печора у Нарьян-Мара и Колыма близ Среднеколымска в Якутии.



По данным синоптика Михаила Леуса, 21 мая на Кубани ожидаются непродолжительные дожди. Относительно холодный воздух будет ограничивать дневной прогрев — столбик термометра не поднимется выше 20 °С.