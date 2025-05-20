В Сириусе пройдет благотворительный забег «Зеленый Марафон»

Забег объединит взрослых и детей из 60 городов России. Ожидается, что в нем поучаствуют более 130 тыс. человек по всей стране.

В Сириусе мероприятие, инициированное Сбером, пройдет на площадке у стадиона Фишт (пересечение Олимпийского проспекта и улицы Международной). Участие — бесплатное, а регистрация продлится до 26 мая на сайте марафона.



«Зеленый Марафон» — это один из ключевых социальных проектов Сбера, который объединяет людей по всей стране вокруг ценностей здорового образа жизни, взаимопомощи и устойчивого развития. В Сириусе он стал по-настоящему доброй традицией для жителей региона. Мы гордимся тем, что марафон не только способствует физической активности, но и несет важную благотворительную миссию — поддерживает инклюзивное образование для детей с особыми потребностями. Уверен, что и в этом году мероприятие подарит участникам и зрителям яркие эмоции, сплотит семьи, вдохновит на движение вперед и оставит теплый след в сердцах всех, кто к нему прикоснется», — поделился управляющий центральным отделением Сбербанка в Сочи Владимир Ересько.