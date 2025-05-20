В Сириусе пройдет благотворительный забег «Зеленый Марафон»
31 мая, в преддверии Дня защиты детей, в Сириусе состоится 12-й «Зеленый Марафон»
Забег объединит взрослых и детей из 60 городов России. Ожидается, что в нем поучаствуют более 130 тыс. человек по всей стране.
В Сириусе мероприятие, инициированное Сбером, пройдет на площадке у стадиона Фишт (пересечение Олимпийского проспекта и улицы Международной). Участие — бесплатное, а регистрация продлится до 26 мая на сайте марафона.
«Зеленый Марафон» — это один из ключевых социальных проектов Сбера, который объединяет людей по всей стране вокруг ценностей здорового образа жизни, взаимопомощи и устойчивого развития. В Сириусе он стал по-настоящему доброй традицией для жителей региона. Мы гордимся тем, что марафон не только способствует физической активности, но и несет важную благотворительную миссию — поддерживает инклюзивное образование для детей с особыми потребностями. Уверен, что и в этом году мероприятие подарит участникам и зрителям яркие эмоции, сплотит семьи, вдохновит на движение вперед и оставит теплый след в сердцах всех, кто к нему прикоснется», — поделился управляющий центральным отделением Сбербанка в Сочи Владимир Ересько.
«Тотальное ощущение счастья»:
Взрослые смогут пробежать 4,2 км или попробовать себя в скандинавской ходьбе на дистанции 2,1 км. Для детей от 7 до 13 лет включительно организуют забеги на 500 м, а подростки 14-17 лет посоревнуются в общем зачете на дистанции 4,2 км. Для зрителей и участников марафона подготовили спортивно-развлекательные активности, мастер-классы и экологические акции.
Регистрация участников марафона на площадке начнется 31 мая в 7:00, а развлекательная программа завершится в 13:00.
Во время регистрации и на самом мероприятии желающие смогут сделать добровольные пожертвования на благотворительной платформе «СберВместе», которые банк увеличит вдвое. Вырученные средства поступят в фонд «Вклад в будущее». Их направят на поддержку инклюзивного образования детей с особенностями развития и опытом сиротства. В прошлом году на эти цели собрали 27 млн рублей.
В этом году забег проходит при поддержке СберПрайма. Все участники «Зеленого Марафона» защищены от травм в СберСтраховании. Страховая сумма — 500 тыс. рублей. Если с бегуном что-то случится, ему нужно обратиться в любую из медицинских зон, оборудованных на маршруте. После этого позвонить 900 и рассказать оператору о произошедшем. Специалист сориентирует участника и даст инструкцию по получению компенсации.
Как писали Юга.ру, 31 мая благотворительный забег «Зеленый Марафон» также пройдет в краснодарском парке «Солнечный остров».