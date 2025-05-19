В Кореновске суд оштрафовал предпринимателя за повреждение объекта культурного наследия

Краснодарский край

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  • Поврежденное «Банковское здание» © Скриншот публикации в телеграм-канале «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»
    Поврежденное «Банковское здание» © Скриншот публикации в телеграм-канале «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»

Предприниматель ремонтировал первое двухэтажное здание Кореновска без лицензии

19 мая объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила об окончании рассмотрения уголовного дела против предпринимателя Владислава Глущенко, который реставрировал «Банковское здание» на улице Красной в Кореновске. 

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Построенное в 1911 году «Банковское здание» — объект культурного наследия регионального значения. Оно было первым двухэтажным в городе. К реставрации объектов наследия допускаются только юридические или физические лица с лицензией на такие работы.

Подсудимый не имел лицензии, но при этом с марта 2023 по июль 2024 года на объекте проводились работы, которые привели к трещинам фасада и обрушению балкона.

Глущенко обвиняли по статьям о незаконном предпринимательстве (ч. 1 ст. 171 УК РФ) и повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ).

Предприниматель полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 2,1 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Как писали Юга.ру, бывшего главу ГИБДД Ставрополья осудили на 20 лет и 100 млн рублей за взятки.

Архитектура Кореновский район Культурное наследие Суд

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