Бывшего главу ГИБДД Ставрополья осудили на 20 лет и 100 млн рублей за взятки

12 мая Генеральная прокуратура РФ сообщила, что Черкесский городской суд вынес приговор бывшему начальнику ГИБДД Ставропольского края Алексею Сафонову. Его обвинили в создании преступного сообщества для получения взяток от водителей фур за проезд по дорогам региона с перегрузом.

Уголовное дело в отношении экс-главы ведомства возбудили по трем статьям: создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), использование должностным лицом своих служебных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ), получение взяток, организованное группой, в крупных и особо крупных размерах (п.п. «а», «в» ч.ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ).