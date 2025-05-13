Бывшего главу ГИБДД Ставрополья осудили на 20 лет и 100 млн рублей за взятки
Бывший начальник ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов получил 20 лет колонии строгого режима и штраф 100 млн рублей
12 мая Генеральная прокуратура РФ сообщила, что Черкесский городской суд вынес приговор бывшему начальнику ГИБДД Ставропольского края Алексею Сафонову. Его обвинили в создании преступного сообщества для получения взяток от водителей фур за проезд по дорогам региона с перегрузом.
Уголовное дело в отношении экс-главы ведомства возбудили по трем статьям: создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), использование должностным лицом своих служебных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ), получение взяток, организованное группой, в крупных и особо крупных размерах (п.п. «а», «в» ч.ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ).
Аресты, уголовные дела и обыски:
Суд установил, что участники ОПГ внедрили неофициальную систему бумажных «пропусков», которые водители помещали под лобовое стекло автомобилей. С 2012 по 2021 годы преступники получили больше 21 млн рублей.
Свою вину подсудимый не признал. Он заявил, что взятки не брал и ОПГ не создавал.
Суд признал Алексея Сафонова виновным и назначил ему 20 лет колонии строгого режима и штраф 100 млн рублей.
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