Геленджик и Донецк связал сезонный автобус. Узнали расписание

Между Донецком и Геленджиком запустили сезонный автобусный маршрут

19 мая пресс-служба Росавтотранса сообщила, что между Донецком и Геленджиком запустили новый сезонный автобусный маршрут. Транспорт будет ходить через день до 30 сентября.

Автобус будет отправляться от донецкой станции «Южная» в 16:00. Пассажиры прибудут в Геленджик в 7:00 следующего дня.