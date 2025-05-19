Геленджик и Донецк связал сезонный автобус. Узнали расписание
Между Донецком и Геленджиком запустили сезонный автобусный маршрут
19 мая пресс-служба Росавтотранса сообщила, что между Донецком и Геленджиком запустили новый сезонный автобусный маршрут. Транспорт будет ходить через день до 30 сентября.
Автобус будет отправляться от донецкой станции «Южная» в 16:00. Пассажиры прибудут в Геленджик в 7:00 следующего дня.
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Из Геленджика автобус будет выходить в 17:25. В Донецк пассажиры прибудут на следующий день в 6:30. На маршруте предусмотрены остановки в Кабардинке, Новороссийске, Анапе, Амвросиевке, Харцызске и Макеевке. Не уточняется, через какой регион будет ездить автобус.
По данным сайта автовокзалов Кубани, из Краснодара в Донецк прямой автобус отправляется каждый день в 20:00, 20:42, 21:50 и 23:59. У трех из четырех рейсов указаны остановки в Ростове-на-Дону.
Как писали Юга.ру, в марте из Ростова-на-Дону запустили автобусы в турецкую Аланью. Время в пути — около двух суток.
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