Геленджик и Донецк связал сезонный автобус. Узнали расписание

Краснодарский край

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  • © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

Между Донецком и Геленджиком запустили сезонный автобусный маршрут

19 мая пресс-служба Росавтотранса сообщила, что между Донецком и Геленджиком запустили новый сезонный автобусный маршрут. Транспорт будет ходить через день до 30 сентября.

Автобус будет отправляться от донецкой станции «Южная» в 16:00. Пассажиры прибудут в Геленджик в 7:00 следующего дня.

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Из Геленджика автобус будет выходить в 17:25. В Донецк пассажиры прибудут на следующий день в 6:30. На маршруте предусмотрены остановки в Кабардинке, Новороссийске, Анапе, Амвросиевке, Харцызске и Макеевке. Не уточняется, через какой регион будет ездить автобус. 

По данным сайта автовокзалов Кубани, из Краснодара в Донецк прямой автобус отправляется каждый день в 20:00, 20:42, 21:50 и 23:59. У трех из четырех рейсов указаны остановки в Ростове-на-Дону.

Как писали Юга.ру, в марте из Ростова-на-Дону запустили автобусы в турецкую Аланью. Время в пути — около двух суток.

Геленджик Дороги Курорты и туризм Транспорт

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