Прибыль Уралсиба по итогам первого квартала 2025 года составила 5,7 млрд рублей

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: 4CQwVszJdUrJEggLD5N
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за первый квартал 2025 года

Активы банка за указанный период составили 844,3 млрд рублей, а собственные средства (капитал) — 102,1 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

Читайте также:

В 2025 году Уралсиб продолжил реализовывать стратегии развития, направленные на повышение эффективности бизнеса.

В 2024 году агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба до уровня А-(RU) со стабильным прогнозом, а агентство НКР подтвердило рейтинг банка на уровне A.ru, улучшив прогноз до позитивного Также агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг банка на уровне ruА- с позитивным прогнозом.

Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

Под Новороссийском отремонтируют участок трассы А-146. Работы планируют закончить в ноябре 2026 года
В Кореновске суд оштрафовал предпринимателя за повреждение объекта культурного наследия
Россия упростила получения гражданства жителям Абхазии и Южной Осетии
Водоросли уже окрасили в зеленый цвет пляжи Анапы. Люди на курорте плавают в море и загорают
В Махачкале подростки устроили массовую драку. Полиция задержала 67 человек
На побережье Сочи прогнозируют сильные волны высотой до 1,5 метров

Лента новостей

Реклама на сайте