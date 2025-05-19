Прибыль Уралсиба по итогам первого квартала 2025 года составила 5,7 млрд рублей
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за первый квартал 2025 года
Активы банка за указанный период составили 844,3 млрд рублей, а собственные средства (капитал) — 102,1 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.
В 2025 году Уралсиб продолжил реализовывать стратегии развития, направленные на повышение эффективности бизнеса.
В 2024 году агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба до уровня А-(RU) со стабильным прогнозом, а агентство НКР подтвердило рейтинг банка на уровне A.ru, улучшив прогноз до позитивного Также агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг банка на уровне ruА- с позитивным прогнозом.
Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса.
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