Прибыль Уралсиба по итогам первого квартала 2025 года составила 5,7 млрд рублей

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за первый квартал 2025 года

В 2025 году Уралсиб продолжил реализовывать стратегии развития, направленные на повышение эффективности бизнеса.



В 2024 году агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба до уровня А-(RU) со стабильным прогнозом, а агентство НКР подтвердило рейтинг банка на уровне A.ru, улучшив прогноз до позитивного Также агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг банка на уровне ruА- с позитивным прогнозом.