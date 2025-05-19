На побережье Сочи прогнозируют сильные волны высотой до 1,5 метров

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Сочи и Сириусе 19 мая прогнозируют ухудшение погодных условий

Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что 19 мая на курорте прогнозируют усиление ветра. Порывы могут достигать 15-19 м/с.

Погода в Краснодарском крае:

Также ожидается усиление волнения моря, высота волн может достигать 1,3-1,5 метров.

Жителям и гостям Сочи и Сириуса рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Напомним, что купальный сезон в Сочи стартует 1 июня. В городе заработают 180 пляжей.

Как писали Юга.ру, в горах Сочи 15 мая выпал снег. Посмотреть зимние кадры можно здесь.

Курорты и туризм Погода Сириус Сочи Черное море Штормовые предупреждения

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На побережье Сочи прогнозируют сильные волны высотой до 1,5 метров

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