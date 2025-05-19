На побережье Сочи прогнозируют сильные волны высотой до 1,5 метров

Также ожидается усиление волнения моря, высота волн может достигать 1,3-1,5 метров.

Жителям и гостям Сочи и Сириуса рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.



Напомним, что купальный сезон в Сочи стартует 1 июня. В городе заработают 180 пляжей.