На побережье Сочи прогнозируют сильные волны высотой до 1,5 метров
В Сочи и Сириусе 19 мая прогнозируют ухудшение погодных условий
Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что 19 мая на курорте прогнозируют усиление ветра. Порывы могут достигать 15-19 м/с.
Погода в Краснодарском крае:
Также ожидается усиление волнения моря, высота волн может достигать 1,3-1,5 метров.
Жителям и гостям Сочи и Сириуса рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.
Напомним, что купальный сезон в Сочи стартует 1 июня. В городе заработают 180 пляжей.
Как писали Юга.ру, в горах Сочи 15 мая выпал снег. Посмотреть зимние кадры можно здесь.
Сегодня, 09:30Центр, Прикубанский, Черемушки
В Краснодаре 19 мая больше 70 улиц останутся без света