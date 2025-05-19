Погода в Краснодарском крае: рабочая неделя начнется с дождей и гроз

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 19-21 мая. В регионе прогнозируют сильные дожди

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 19-21 мая ожидается переменная облачность. В понедельник, 19 мая, без осадков. 20 и 21 мая в отдельных районах края прогнозируют дождь с грозой, местами сильный.



Ветер 20 мая усилится до 15-20 м/с, а в северной половине региона — до 24 м/с. 21 мая порывы могут достигать 15-18 м/с.

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Температура воздуха ночью — 6-11 °С, днем 19 и 20 мая — 18-23 °С, а 21 мая — 16-21 °С. В горах 19 мая днем — 3-8 °С, 20 мая ночью — 0-5 °С, днем 6-11 °С. 21 мая ночью — 2-7 °С, днем — 4-9 °С.



На Черноморском побережье также ожидается переменная облачность. В понедельник, 19 мая, без существенных осадков, а во вторник и в среду, 20 и 21 мая, — кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра могут достигать 17-22 м/с. Температура воздуха 19 мая днем — 14-19 °С, 20 мая ночью — 10-15 °С, днем — 16-21 °С. 21 мая ночью — 9-14 °С, днем — 14-19 °С.



В Краснодаре тоже прогнозируют переменную облачность. Днем 19 и 21 мая без осадков, а 20 мая ожидается дождь. Температура воздуха ночью — 10-12 °С, днем — 18-20 °С