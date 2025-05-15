Владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов подписал соглашение с администрацией Татарстана

На выставке и конференции в сфере девелопмента — International Property Market в Казани — девелопер ТОЧНО заключил соглашение о сотрудничестве с администрацией Татарстана на 10 лет

В Казани с 13 по 18 мая проходит XVI Международный экономический форум. Ежегодно он собирает от 10 до 20 тыс. участников. Девелопер ТОЧНО, который вышел в республику с новым проектом в марте 2025 года, стал генеральным партнером международной выставки и конференции в сфере недвижимости, девелопмента, архитектуры и дизайна — International Property Market (IPM). 15 мая бизнесмен и владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев и руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина подписали трехстороннее соглашение «О взаимодействии и сотрудничестве». Документ предусматривает строительство ЖК в поселке Васильево (в 10 минутах езды от Зеленодольска и в 40 — от центра Казани). Он станет продолжением заповедного памятника «Ильинская балка».

Дебютный проект ТОЧНО в регионе называется «Васильевский остров». Он рассчитан на 10 тыс. жителей и реализуется по механизмам КРТ. Жилой комплекс займет площадь 88 га и объединит 64 домов от 6 до 14 этажей. На территории предусмотрены: социальный, спортивный, гастрономический, бытовой, развлекательный и медицинский кластеры и собственное озеро. Летом жители смогут наслаждаться прохладой во время лодочных или пеших прогулок, а зимой водоем будет превращаться в каток. Под социальные объекты девелопер запланировал 5,6 га. Проектом предусмотрены школа на 1 224 учеников, два детсада по 340 мест, детская и взрослая поликлиники на 200 посещений в день. Также построят фитнес-клуб с акватермальным комплексом Balance — авторской фитнес-сети девелопера, которая уже представлена в Краснодаре и Туапсе. Более 300 тыс. кв. метров отвели под озеленение и благоустройство. Для коммерческих пространств запланированы 30 тыс. кв. метров. «Васильевский остров» обеспечит более 4 тыс. новых рабочих мест и создаст условия для развития частного бизнеса.

Проект оценили представители Минстрой РФ и власти Татарстана. Стенд ТОЧНО на экспозиции IPM с макетом «Васильевского острова» посетили зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, главы Татарстана Рустам Минниханов и Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Республика Татарстан — новая стратегически важная локация на карте России. Именно здесь сегодня реализуются масштабные проекты, сосредоточены новые технологии и инновационные решения. В ТОЧНО спроектировали настоящий город на 10 тыс. жителей с собственным озером, максимально наполнили проект инфраструктурой для жизни, работы и отдыха. Успешная реализация комплекса подобного уровня зависит от четкого взаимодействия власти и бизнеса. Выражаем благодарность Михаилу Павловичу и Талие Ильгизовне за доверие», — поделился бизнесмен и владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.