Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,4 раза

Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования по итогам первых четырех месяцев 2025 года

С начала 2025 года Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,4 млрд рублей. Также автокредитный портфель банка по итогам 4 месяцев вырос в 1,4 раза к прошлогоднему показателю и 1 мая составил 61,7 млрд рублей.

В последние годы Уралсиб развивает автокредитование. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита — 20 млн рублей, максимальный срок кредитования — 10 лет.



Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Уралсиба и непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы на сайте Уралсиба. Узнать подробности и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.