Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,4 раза

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: 4CQwVszJdUrJEggLD5J
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования по итогам первых четырех месяцев 2025 года

С начала 2025 года Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,4 млрд рублей. Также автокредитный портфель банка по итогам 4 месяцев вырос в 1,4 раза к прошлогоднему показателю и 1 мая составил 61,7 млрд рублей.

Читайте также:

В последние годы Уралсиб развивает автокредитование. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита — 20 млн рублей, максимальный срок кредитования — 10 лет.

Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Уралсиба и непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы на сайте Уралсиба. Узнать подробности и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автомобили Банки Деньги Кредитование Уралсиб Финансы Экономика

Новости

В Краснодаре выступит рэпер Хаски. Власти отменяли его концерты, но с начала СВО он попал в «белый список»
В Абрау-Дюрсо запустили шоу фонтанов
В горах Сочи 15 мая выпал снег. Показываем зимние кадры
В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей сбили двух школьников. Жители требуют пешеходный переход
Стало известно, куда переедет блошиный рынок Краснодара. Он закрылся в конце апреля
В Краснодаре Тургеневский мост закрыли на ремонт месяц назад. Что уже сделано?

Лента новостей

Пять пуль для главы государства
Сегодня, 16:15
Пять пуль для главы государства
Как кубанский казак и «скифский мессия» из станицы Лабинской убил президента Франции
В Краснодаре Тургеневский мост закрыли на ремонт месяц назад
Сегодня, 15:27
В Краснодаре Тургеневский мост закрыли на ремонт месяц назад
Что уже сделано?
Перекупщики продают билеты на матч «Краснодар» — «Динамо»
Сегодня, 12:29
Перекупщики продают билеты на матч «Краснодар» — «Динамо»
Стоимость достигает 55 тыс. рублей за место

Реклама на сайте