ИИ для учителей. Эксперты назвали 10 инструментов искусственного интеллекта для преподавателей в 2025 году

Специалисты поделились подборкой 10 работающих ИИ-инструментов, которые стоит взять на вооружение преподавателям, учителям и методистам в 2025 году

1. ChatGPT o1 как универсальный ассистент для учителей

Это гибкая и «мыслящая» модель, которая чувствует контекст и выдает структурированные ответы.



Что умеет ChatGPT o1?

составлять конспекты, планы или тесты на любые темы за пару минут;

адаптировать материал под уровень учащихся (включая ОГЭ/ЕГЭ/вуз);

анализировать письменные ответы и предлагать корректировки;

создавать игровые сценарии, карточки, ролевые задания и эссе.

Если выбрать правильную платформу для доступа (например, AI Academy), то это будет в 2–3 раза дешевле, чем через зарубежные подписки.

2. Notion AI — автоматизация рутины

Если Вы уже используете Notion, то встроенный ИИ поможет писать, редактировать, структурировать лекции, оформлять планы и генерировать шаблоны для курсов.

3. Twee — генератор заданий и упражнений по английскому

Помогает создавать рабочие листы, карточки, викторины и полноценные уроки на базе актуальных тем.

4. Gamma.app — презентации за 2 минуты

Сам собирает презентацию по запросу, выбирает структуру, добавляет визуал и предлагает, что говорить на каждом слайде. Можно задать стиль, тональность, продолжительность.

5. Quizizz AI — тесты с автогенерацией

Платформа, где можно ввести тему и получить текст, а также задать формат: выбор ответа, соответствие, ввод текста и аудиозадания. Она адаптирована под школьный и вузовский формат. Есть интеграция с LMS и отчеты по каждому ученику с графиками, баллами и слабыми местами.