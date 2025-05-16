ИИ для учителей. Эксперты назвали 10 инструментов искусственного интеллекта для преподавателей в 2025 году
Специалисты поделились подборкой 10 работающих ИИ-инструментов, которые стоит взять на вооружение преподавателям, учителям и методистам в 2025 году
1. ChatGPT o1 как универсальный ассистент для учителей
Это гибкая и «мыслящая» модель, которая чувствует контекст и выдает структурированные ответы.
Что умеет ChatGPT o1?
- составлять конспекты, планы или тесты на любые темы за пару минут;
- адаптировать материал под уровень учащихся (включая ОГЭ/ЕГЭ/вуз);
- анализировать письменные ответы и предлагать корректировки;
- создавать игровые сценарии, карточки, ролевые задания и эссе.
Если выбрать правильную платформу для доступа (например, AI Academy), то это будет в 2–3 раза дешевле, чем через зарубежные подписки.
2. Notion AI — автоматизация рутины
Если Вы уже используете Notion, то встроенный ИИ поможет писать, редактировать, структурировать лекции, оформлять планы и генерировать шаблоны для курсов.
3. Twee — генератор заданий и упражнений по английскому
Помогает создавать рабочие листы, карточки, викторины и полноценные уроки на базе актуальных тем.
4. Gamma.app — презентации за 2 минуты
Сам собирает презентацию по запросу, выбирает структуру, добавляет визуал и предлагает, что говорить на каждом слайде. Можно задать стиль, тональность, продолжительность.
5. Quizizz AI — тесты с автогенерацией
Платформа, где можно ввести тему и получить текст, а также задать формат: выбор ответа, соответствие, ввод текста и аудиозадания. Она адаптирована под школьный и вузовский формат. Есть интеграция с LMS и отчеты по каждому ученику с графиками, баллами и слабыми местами.
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6. Mubert — музыка без авторских прав
Создает фоновую музыку на основе настроения и стиля с использованием инструментов ИИ без авторских прав и блокировок на YouTube. Подойдет для тех, кто ведет онлайн-курсы или монтирует образовательные видео.
7. Canva AI
Canva с ИИ — это не просто дизайнерский редактор. Здесь есть генерация изображений по тексту, адаптация инфографики под учебные темы, автоматическое выравнивание и стилизация.
8. Khanmigo (от Khan Academy)
Инструмент на базе GPT-4, заточенный под школьную программу. Он работает как репетитор, помощник учителя и генератор заданий. В Khanmigo все на английском.
9. Curipod — интерактивные слайды и опросы
Если учитель ведет уроки в Zoom или на интерактивной доске, то Curipod помогает превращать темы в обсуждения. Он задает вопросы, показывает статистику ответов в реальном времени, адаптирует сложность.
10. Scite.ai — быстрый поиск научных источников
Этот инструмент для тех, кто работает с исследованиями. Scite показывает не только статьи, но их цитируемость в различных источниках. Материалы можно отсортировать по уровню достоверности и значимости.
Как получить доступ к ИИ?
Через OpenAI доступ к ChatGPT o1 стоит $20 в месяц. Также необходимы VPN и иностранная карта. Поэтому можно подключить нейросеть без VPN.
Преимущества:
- оплата российскими картами,
- в наличии более 10 ИИ-моделей, включая ChatGPT-3.5, 4o-Mini, ChatGPT o1, Claude 3.5, Gemini;
- генераторы изображений — DALL·E и Midjourney.
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