ИИ для учителей. Эксперты назвали 10 инструментов искусственного интеллекта для преподавателей в 2025 году

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Специалисты поделились подборкой 10 работающих ИИ-инструментов, которые стоит взять на вооружение преподавателям, учителям и методистам в 2025 году

1. ChatGPT o1 как универсальный ассистент для учителей

Это гибкая и «мыслящая» модель, которая чувствует контекст и выдает структурированные ответы.

Что умеет ChatGPT o1?

  • составлять конспекты, планы или тесты на любые темы за пару минут;
  • адаптировать материал под уровень учащихся (включая ОГЭ/ЕГЭ/вуз);
  • анализировать письменные ответы и предлагать корректировки;
  • создавать игровые сценарии, карточки, ролевые задания и эссе.

Если выбрать правильную платформу для доступа (например, AI Academy), то это будет в 2–3 раза дешевле, чем через зарубежные подписки.

2. Notion AI — автоматизация рутины

Если Вы уже используете Notion, то встроенный ИИ поможет писать, редактировать, структурировать лекции, оформлять планы и генерировать шаблоны для курсов.

3. Twee — генератор заданий и упражнений по английскому

Помогает создавать рабочие листы, карточки, викторины и полноценные уроки на базе актуальных тем.

4. Gamma.app — презентации за 2 минуты

Сам собирает презентацию по запросу, выбирает структуру, добавляет визуал и предлагает, что говорить на каждом слайде. Можно задать стиль, тональность, продолжительность.

5. Quizizz AI — тесты с автогенерацией

Платформа, где можно ввести тему и получить текст, а также задать формат: выбор ответа, соответствие, ввод текста и аудиозадания. Она адаптирована под школьный и вузовский формат. Есть интеграция с LMS и отчеты по каждому ученику с графиками, баллами и слабыми местами.

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6. Mubert — музыка без авторских прав

Создает фоновую музыку на основе настроения и стиля с использованием инструментов ИИ без авторских прав и блокировок на YouTube. Подойдет для тех, кто ведет онлайн-курсы или монтирует образовательные видео.

7. Canva AI

Canva с ИИ — это не просто дизайнерский редактор. Здесь есть генерация изображений по тексту, адаптация инфографики под учебные темы, автоматическое выравнивание и стилизация.

8. Khanmigo (от Khan Academy)

Инструмент на базе GPT-4, заточенный под школьную программу. Он работает как репетитор, помощник учителя и генератор заданий. В Khanmigo все на английском.

9. Curipod — интерактивные слайды и опросы

Если учитель ведет уроки в Zoom или на интерактивной доске, то Curipod помогает превращать темы в обсуждения. Он задает вопросы, показывает статистику ответов в реальном времени, адаптирует сложность.

10. Scite.ai — быстрый поиск научных источников

Этот инструмент для тех, кто работает с исследованиями. Scite показывает не только статьи, но их цитируемость в различных источниках. Материалы можно отсортировать по уровню достоверности и значимости.

Как получить доступ к ИИ?

Через OpenAI доступ к ChatGPT o1 стоит $20 в месяц. Также необходимы VPN и иностранная карта. Поэтому можно подключить нейросеть без VPN.

Преимущества:

  • оплата российскими картами,
  • в наличии более 10 ИИ-моделей, включая ChatGPT-3.5, 4o-Mini, ChatGPT o1, Claude 3.5, Gemini;
  • генераторы изображений — DALL·E и Midjourney.

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