Жители регионов России не могут купить билеты на поезда в Краснодарский край. В РЖД объяснили причину

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В РЖД объяснили причину трудностей с покупкой билетов на юг

Предыстория. Жители и гости Краснодарского края столкнулись с дефицитом железнодорожных билетов. Большинство направлений на летние месяцы распродаются очень быстро. Читательница Юга.ру рассказала порталу, что с трудом смогла купить билет из Москвы в Краснодар на конец июня на официальном сайте РЖД.

13 мая портал Smotrim.ru со ссылкой на эфир телеканала «Россия» сообщил, что в РЖД объяснили дефицит железнодорожных билетов на южные направления. Заместитель руководителя компании Иван Колесников заявил, что сразу после начала продажи мест значительную их часть выкупают автоматизированные системы.

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Также билеты приобретают спекулянты, которые потом перепродают их по завышенным ценам. Представитель РЖД добавил, что компания пытается предпринимать меры по улучшению контроля над продажами и планирует бороться со спекуляцией.

Отметим, что летом 2024 года туристы, отдыхающие в Краснодарском крае, жаловались на нехватку и дороговизну билетов на обратные направления. Так, в августе путешественники застряли в Анапе. Российский союз туриндустрии порекомендовал им возвращаться с курорта на автобусах.

В РЖД заявили, что если поездов будет не хватать и в 2025 году, то компания добавит дополнительные вагоны и рейсы.

Как писали Юга.ру, РЖД увеличит количество рейсов на Черноморское побережье и курорты СКФО летом 2025 года.

отдых Поезда путешествия РЖД Транспорт

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