Жители регионов России не могут купить билеты на поезда в Краснодарский край. В РЖД объяснили причину

В РЖД объяснили причину трудностей с покупкой билетов на юг

Предыстория. Жители и гости Краснодарского края столкнулись с дефицитом железнодорожных билетов. Большинство направлений на летние месяцы распродаются очень быстро. Читательница Юга.ру рассказала порталу, что с трудом смогла купить билет из Москвы в Краснодар на конец июня на официальном сайте РЖД. 13 мая портал Smotrim.ru со ссылкой на эфир телеканала «Россия» сообщил, что в РЖД объяснили дефицит железнодорожных билетов на южные направления. Заместитель руководителя компании Иван Колесников заявил, что сразу после начала продажи мест значительную их часть выкупают автоматизированные системы.

Также билеты приобретают спекулянты, которые потом перепродают их по завышенным ценам. Представитель РЖД добавил, что компания пытается предпринимать меры по улучшению контроля над продажами и планирует бороться со спекуляцией. Отметим, что летом 2024 года туристы, отдыхающие в Краснодарском крае, жаловались на нехватку и дороговизну билетов на обратные направления. Так, в августе путешественники застряли в Анапе. Российский союз туриндустрии порекомендовал им возвращаться с курорта на автобусах. В РЖД заявили, что если поездов будет не хватать и в 2025 году, то компания добавит дополнительные вагоны и рейсы.