В Ростове-на-Дону с военного полигона сбежали заключенные-контрактники. Некоторые отбывали сроки за тяжкие преступления

Под Ростовом-на-Дону заключенные должны были отправиться на СВО, но передумали и сбежали с военного полигона

13 мая портал 161.ru сообщил, что в Ростове-на-Дону десять экс-заключенных сбежали с военного полигона. Это произошло в ночь с 8 на 9 мая. В силовых структурах СМИ подтвердили эту информацию.

Осужденные заключили контракт с Минобороны и должны были отправиться в зону СВО. Однако военнослужащие не явились утром в часть для получения обмундирования. Уточняется, что оружия при них не было.