В Ростове-на-Дону с военного полигона сбежали заключенные-контрактники. Некоторые отбывали сроки за тяжкие преступления
Под Ростовом-на-Дону заключенные должны были отправиться на СВО, но передумали и сбежали с военного полигона
13 мая портал 161.ru сообщил, что в Ростове-на-Дону десять экс-заключенных сбежали с военного полигона. Это произошло в ночь с 8 на 9 мая. В силовых структурах СМИ подтвердили эту информацию.
Осужденные заключили контракт с Минобороны и должны были отправиться в зону СВО. Однако военнослужащие не явились утром в часть для получения обмундирования. Уточняется, что оружия при них не было.
«Андрюха, по электроконям»:
Среди сбежавших есть контрактники, осужденные за тяжкие преступления — грабеж, убийство, изнасилование, побои и распространение наркотиков.
Четырех заключенных удалось задержать почти сразу на выезде из Ростовской области. Остальных ищет военная полиция. Официальной информации о ситуации пока не поступало.
Как писали Юга.ру, экс-футболист ФК «Краснодар» Бугаев погиб на СВО. Ранее его осудили за сбыт наркотиков.