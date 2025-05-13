В Ростове-на-Дону с военного полигона сбежали заключенные-контрактники. Некоторые отбывали сроки за тяжкие преступления

Ростовская область

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Под Ростовом-на-Дону заключенные должны были отправиться на СВО, но передумали и сбежали с военного полигона

13 мая портал 161.ru сообщил, что в Ростове-на-Дону десять экс-заключенных сбежали с военного полигона. Это произошло в ночь с 8 на 9 мая. В силовых структурах СМИ подтвердили эту информацию.

Осужденные заключили контракт с Минобороны и должны были отправиться в зону СВО. Однако военнослужащие не явились утром в часть для получения обмундирования. Уточняется, что оружия при них не было.

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Среди сбежавших есть контрактники, осужденные за тяжкие преступления — грабеж, убийство, изнасилование, побои и распространение наркотиков.

Четырех заключенных удалось задержать почти сразу на выезде из Ростовской области. Остальных ищет военная полиция. Официальной информации о ситуации пока не поступало.

Как писали Юга.ру, экс-футболист ФК «Краснодар» Бугаев погиб на СВО. Ранее его осудили за сбыт наркотиков.

Армия Полиция Ростовская область СВО Тюрьма

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В Ростове-на-Дону с военного полигона сбежали заключенные-контрактники. Некоторые отбывали сроки за тяжкие преступления
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