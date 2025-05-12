В Краснодаре 12 мая почти 50 домов останутся без света. Узнали список адресов
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества. Где не будет ресурса?
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 12 мая отключат электричество.
Жителям Новороссийска воду будут подавать только утром и вечером:
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Невкипелого, 18, 19, 19/А, 19/2, 19/3, 19/4, 21, 21/4, 21/5, 25, 28;
- Гидростроителей, 28;
- Вольная, 256/а;
- Фиалковая, 31;
- Апельсиновая, 123;
- Смородиновая, 5;
- Виноградная, 140;
- Яблочная, 98;
- 2-я Трудовая, 1;
- 3-я Трудовая, 10;
- 8-я Урожайная, 3;
- Кадетская, 2, 5, 7, 8, 9;
- 1-й Кадетский переулок, 10;
- 2-й Кадетский переулок, 8;
- Ростовское шоссе, 20/1, 40;
- Пригородная, 291/6;
- Большевистская, 127, 286/1, 293;
- Раздельная, 31;
- Почтовое отделение, 73;
- Брестская, 86/2;
- Губкина, 87, 87/а;
- Изосимова, 10;
- Ленина, 60, 65, 71;
- Седина, 53, 55/а;
- Гимназическая, 46, 83.
Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электроэнергии продлили до 30 мая.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре ежегодные отключения горячей воды будут короче. Посмотреть график можно здесь.