В Краснодаре 12 мая почти 50 домов останутся без света. Узнали список адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества. Где не будет ресурса?

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 12 мая отключат электричество.

Жителям Новороссийска воду будут подавать только утром и вечером:

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Невкипелого, 18, 19, 19/А, 19/2, 19/3, 19/4, 21, 21/4, 21/5, 25, 28;
  • Гидростроителей, 28;
  • Вольная, 256/а;
  • Фиалковая, 31;
  • Апельсиновая, 123;
  • Смородиновая, 5;
  • Виноградная, 140;
  • Яблочная, 98;
  • 2-я Трудовая, 1;
  • 3-я Трудовая, 10;
  • 8-я Урожайная, 3;
  • Кадетская, 2, 5, 7, 8, 9;
  • 1-й Кадетский переулок, 10;
  • 2-й Кадетский переулок, 8;
  • Ростовское шоссе, 20/1, 40;
  • Пригородная, 291/6;
  • Большевистская, 127, 286/1, 293;
  • Раздельная, 31;
  • Почтовое отделение, 73;
  • Брестская, 86/2;
  • Губкина, 87, 87/а;
  • Изосимова, 10;
  • Ленина, 60, 65, 71;
  • Седина, 53, 55/а;
  • Гимназическая, 46, 83.

Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электроэнергии продлили до 30 мая.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре ежегодные отключения горячей воды будут короче. Посмотреть график можно здесь.

Город ЖКХ Краснодар Энергетика

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