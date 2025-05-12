В Краснодаре 12 мая почти 50 домов останутся без света. Узнали список адресов

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества. Где не будет ресурса?

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 12 мая отключат электричество.

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С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: Невкипелого, 18, 19, 19/А, 19/2, 19/3, 19/4, 21, 21/4, 21/5, 25, 28;

Гидростроителей, 28;

Вольная, 256/а;

Фиалковая, 31;

Апельсиновая, 123;

Смородиновая, 5;

Виноградная, 140;

Яблочная, 98;

2-я Трудовая, 1;

3-я Трудовая, 10;

8-я Урожайная, 3;

Кадетская, 2, 5, 7, 8, 9;

1-й Кадетский переулок, 10;

2-й Кадетский переулок, 8;

Ростовское шоссе, 20/1, 40;

Пригородная, 291/6;

Большевистская, 127, 286/1, 293;

Раздельная, 31;

Почтовое отделение, 73;

Брестская, 86/2;

Губкина, 87, 87/а;

Изосимова, 10;

Ленина, 60, 65, 71;

Седина, 53, 55/а;

Гимназическая, 46, 83. Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электроэнергии продлили до 30 мая.