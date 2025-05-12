Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Расемон» Акиры Куросавы

Фильм в 1950 году снял Акира Куросава в жанре дзидайгэки (историческая драма). Является экранизацией рассказа «В чаще» Рюноскэ Акутагавы.

Критик Кира Кац анонсировала на 15 мая показ фильма «Расемон». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8» на японском языке с русскими субтитрами.

В лесу насилуют женщину, а ее мужа убивают. У каждого из четырех свидетелей своя точка зрения на происшествие, и каждый сообщает дополнительные детали.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Акира Куросава считается одним из самых влиятельных кинорежиссеров за всю историю кино. Прославился фильмами «Семь самураев», «Трон в крови», «Жить», «Рай и ад», «Три негодяя в скрытой крепости», «Телохранитель», «Ран» и автобиографической картиной «Сны». Русскоязычным зрителям также известен лентой «Дерсу Узала» советско-японского производства.

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Каро 8» 14 мая пройдет спецпоказ фильма «Кофе и сигареты» Джима Джармуша.