Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Расемон» Акиры Куросавы

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Расемон» Акиры Куросавы © Скриншот видео с Rutube-канала « Реставрация с душой»
    Кадр из фильма «Расемон» Акиры Куросавы © Скриншот видео с Rutube-канала « Реставрация с душой»

В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 15 мая пройдет спецпоказ фильма «Расемон» Акиры Куросавы (16+)

Критик Кира Кац анонсировала на 15 мая показ фильма «Расемон». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8» на японском языке с русскими субтитрами.

Фильм в 1950 году снял Акира Куросава в жанре дзидайгэки (историческая драма). Является экранизацией рассказа «В чаще» Рюноскэ Акутагавы.

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После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Акира Куросава считается одним из самых влиятельных кинорежиссеров за всю историю кино. Прославился фильмами «Семь самураев», «Трон в крови», «Жить», «Рай и ад», «Три негодяя в скрытой крепости», «Телохранитель», «Ран» и автобиографической картиной «Сны». Русскоязычным зрителям также известен лентой «Дерсу Узала» советско-японского производства. 

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Каро 8» 14 мая пройдет спецпоказ фильма «Кофе и сигареты» Джима Джармуша.

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Расемон» Акиры Куросавы
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