Под Горячим Ключом 11 мая перекроют участок трассы М-4 «Дон»
На трассе в Горячем Ключе в ночь с 10 на 11 мая ограничат движение транспорта
Пресс-служба компании «Автодор» сообщила, что в ночь с 10 на 11 мая на 1387 км трассы М-4 «Дон» в Горячем Ключе временно перекроют дорогу. Движение ограничат до 30 минут в промежутке с 00:00 до 04:00.
На перекрытом участке рабочие будут монтировать пролет надземного пешеходного перехода и устанавливать габаритные ворота.
На трассе М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги запретят ездить грузовикам:
Напомним, что строительство двух надземных переходов в районе Горячего Ключа началось марте. Первый возводят в районе отеля «Старый замок», а второй — около микрорайона Заречье.
Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию до 1 июля. Власти считают, что переходы частично решат проблему летних пробок.
Как писали Юга.ру, к 2030 году под Новороссийском планируют построить новую дорогу.