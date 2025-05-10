Под Горячим Ключом 11 мая перекроют участок трассы М-4 «Дон»

На трассе в Горячем Ключе в ночь с 10 на 11 мая ограничат движение транспорта

Пресс-служба компании «Автодор» сообщила, что в ночь с 10 на 11 мая на 1387 км трассы М-4 «Дон» в Горячем Ключе временно перекроют дорогу. Движение ограничат до 30 минут в промежутке с 00:00 до 04:00.

На перекрытом участке рабочие будут монтировать пролет надземного пешеходного перехода и устанавливать габаритные ворота.