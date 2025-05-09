Несколько «Ласточек» почти неделю не будут курсировать по Черноморскому побережью

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

С 12 по 17 мая РЖД приостановит работу некоторых электричек, курсирующих между Туапсинским районом и Сочи

6 мая пресс-служба «Кубань Экспресс-Пригород» сообщила, что РЖД на время приостановит движение отдельных пригородных поездов. В связи с этим изменится расписание электричек: Туапсе — Имеретинский Курорт, Туапсе — Аэропорт, Сочи — Роза Хутор, Аэропорт — Лазаревская.

РЖД запускает электрички между Сочи и Абхазией:

Ограничения будут действовать с 12 по 17 мая. Расписание можно посмотреть здесь.

Уточнить информацию также можно в кассах, на стендах и по телефону горячей линии РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

Как писали Юга.ру, РЖД запустит дополнительную «Ласточку» между Сочи и Имеретинским курортом.

Железная дорога Поезда путешествия РЖД Роза Хутор Сочи Туапсинский район Черное море

Новости

Несколько «Ласточек» почти неделю не будут курсировать по Черноморскому побережью
Ливни с градом. Краснодарский край в выходные после Дня Победы накроет непогода
Краснодарцев приглашают на лекцию «Великая Отечественная война: семейные истории»
В сети появился трейлер романтической комедии «Джейн Остин испортила мне жизнь»
В Краснодарском крае годовалый Савва Чашин нуждается в дорогостоящем лечении. Как ему помочь?
В музее Краснодара пройдет детский бал в стиле «Алисы в Стране чудес»

Лента новостей

Реклама на сайте