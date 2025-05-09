Несколько «Ласточек» почти неделю не будут курсировать по Черноморскому побережью
С 12 по 17 мая РЖД приостановит работу некоторых электричек, курсирующих между Туапсинским районом и Сочи
6 мая пресс-служба «Кубань Экспресс-Пригород» сообщила, что РЖД на время приостановит движение отдельных пригородных поездов. В связи с этим изменится расписание электричек: Туапсе — Имеретинский Курорт, Туапсе — Аэропорт, Сочи — Роза Хутор, Аэропорт — Лазаревская.
РЖД запускает электрички между Сочи и Абхазией:
Ограничения будут действовать с 12 по 17 мая. Расписание можно посмотреть здесь.
Уточнить информацию также можно в кассах, на стендах и по телефону горячей линии РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).
Как писали Юга.ру, РЖД запустит дополнительную «Ласточку» между Сочи и Имеретинским курортом.