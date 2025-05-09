Несколько «Ласточек» почти неделю не будут курсировать по Черноморскому побережью

С 12 по 17 мая РЖД приостановит работу некоторых электричек, курсирующих между Туапсинским районом и Сочи

6 мая пресс-служба «Кубань Экспресс-Пригород» сообщила, что РЖД на время приостановит движение отдельных пригородных поездов. В связи с этим изменится расписание электричек: Туапсе — Имеретинский Курорт, Туапсе — Аэропорт, Сочи — Роза Хутор, Аэропорт — Лазаревская.

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Ограничения будут действовать с 12 по 17 мая. Расписание можно посмотреть здесь. Уточнить информацию также можно в кассах, на стендах и по телефону горячей линии РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).