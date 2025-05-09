Краснодарцев приглашают на лекцию «Великая Отечественная война: семейные истории»

В Краснодаре 10 мая состоится лекция, где поделятся семейными историями о Великой Отечественной войне (0+)

Центр притяжения «Пятница» анонсировал на 10 мая лекцию «Великая Отечественная война: семейные истории». На мероприятии участники смогут поделиться семейными историями о Великой Отечественной войне и вспомнить ее трагические страницы.



Также на лекции обсудят, как менялась политика памяти в СССР и России и какие коммеморативные практики есть сегодня.

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«Готовьте истории, которыми хотели бы поделиться, и приносите фотографии ваших близких — мы дадим возможность выступить каждому и сопроводим ваши рассказы историческими справками», — отметили организаторы.



На мероприятие приглашают и детей (в сопровождении родителей). Лекторы постараются бережно осветить сложные сюжеты и ответить на волнующие вопросы.



Лекция начнется в 14:00 по адресу: улица Тургенева, 14/1 (центр притяжения «Пятница»). Ведущий — Игорь Монин. Стоимость — донат от 300 рублей. Записаться на мероприятие можно под постом или в сообщениях @doctorzloooooo.