Жители Туапсе обнаружили в устье реки нефтяные пятна. Поток попадает в Черное море
В соцсетях опубликовали кадры нефтяных пятен в реке Туапсе. Жители утверждают, что из водоема исчезла рыба
6 мая в соцсетях появились кадры нефтяных пятен в устье реки Туапсе, расползающихся по воде. Их обнаружил местный житель и сообщил, что водоем превратился в отравленную зону, где нет живой рыбы.
Жители Новороссийска несколько дней жалуются на запах нефтепродуктов:
Автор видео утверждает, что поток с нефтепродуктами попадает в Черное море.
«Вот так средь бела дня, никому не интересно, течет нефть в море по реке Туапсе», — прокомментировал житель.
Напомним, что в октябре 2024 года на пляже Гизель-Дере в 10 км от Туапсе обнаружили масляное пятно. Сотрудники Росэкологии установили, что это нефтепродукты. По данным властей, на берегу площадь загрязнений составила 700 кв. метров. При этом эколог Евгений Витишко заявил, что площадь загрязнения составила более 45 тыс. кв. метров.
Позже в соцсетях появились кадры с берега Гизель-Дере, где лежали мешки с галькой, покрытой нефтепродуктами. Шторм смыл их в море.
Как писали Юга.ру, власти заявили, что рыба из Черного моря безопасна несмотря на разлив мазута. Мнения экологов разделились.