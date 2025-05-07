Квинтэссенция драйва и душевности. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Roxette

Краснодарский край

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  • Кадр из клипа на песню Listen to Your Heart © Скриншот видео с Rutube-канала «Восьмидесятые»
    Кадр из клипа на песню Listen to Your Heart © Скриншот видео с Rutube-канала «Восьмидесятые»

В Краснодаре 14 мая состоится лекция о творчестве шведского дуэта Roxette (16+)

Центр «Пятница» анонсировал на 14 мая встречу из серии «Музыкальные истории». Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о шведском дуэте Roxette.

Программа:

  • рассказ о творчества Roxette;
  • прослушивание на оригинальном фирменном виниле песен с альбомов с 1986 по 1994 годы;
  • разбор музыкальных композиций и текстов;
  • интерактивный анализ: мысли и впечатления, обсуждение, ответы на вопросы.

Для поэтов, философов и влюбленных в стихи:

Roxette — шведская поп-рок-группа, лидерами которой были Пер Гессле (автор текстов и музыки, гитара, вокал, губная гармоника) и Мари Фредрикссон (вокал, рояль). Пик популярности пришелся на середину 1990-х годов. За 30-летнюю карьеру дуэт дал 557 концертов и продал больше 75 млн копий альбомов.

Начало в 19:00. Лекция пройдет по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 800 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.

Ранее Сергей Острицов проводил встречи, посвященные творчеству Pink Floyd, Бьорк, Dead Can Dance, The Beatles, Ozric Tentacles, Kate Bush, Дэвида Боуи.

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Квинтэссенция драйва и душевности. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Roxette
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