Квинтэссенция драйва и душевности. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Roxette

В Краснодаре 14 мая состоится лекция о творчестве шведского дуэта Roxette (16+)

Центр «Пятница» анонсировал на 14 мая встречу из серии «Музыкальные истории». Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о шведском дуэте Roxette.

Для поэтов, философов и влюбленных в стихи:

Roxette — шведская поп-рок-группа, лидерами которой были Пер Гессле (автор текстов и музыки, гитара, вокал, губная гармоника) и Мари Фредрикссон (вокал, рояль). Пик популярности пришелся на середину 1990-х годов. За 30-летнюю карьеру дуэт дал 557 концертов и продал больше 75 млн копий альбомов.

Начало в 19:00. Лекция пройдет по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 800 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.

Ранее Сергей Острицов проводил встречи, посвященные творчеству Pink Floyd, Бьорк, Dead Can Dance, The Beatles, Ozric Tentacles, Kate Bush, Дэвида Боуи.