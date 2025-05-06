Смолов, Газинский, Тормена. В Краснодаре пройдет автограф-сессия футболистов ФК «Краснодар»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «ФК «Краснодар»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «ФК «Краснодар»

Три игрока «Краснодара» 7 мая встретятся с болельщиками в «Красной площади»

ФК «Краснодар» анонсировал на на 7 мая автограф-сессию с участием Федора Смолова, Витора Тормена и Юрия Газинского. В 17:00 начнется развлекательная программа с конкурсами и призами, а в 18:00 — встреча с футболистами.

Федор Смолов — российский футболист, нападающий клуба «Краснодар». В 16 лет подписал контракт с московским «Динамо». В июле 2010-го на правах аренды на полгода перешел в голландский «Фейеноорд». В 2012 году дебютировал за сборную России в товарищеском матче против США. Играл за ФК «Краснодар» с 2015-го по 2018-й годы, потом перешел сначала в «Сельту» и затем в «Динамо». В 2024 году подписал новый контракт с «быками».

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Юрий Газинский — российский футболист, полузащитник клуба «Краснодар». Начал заниматься футболом с 6 лет. В июне 2013 года футболист подписал с «быками» трехлетний контракт, который позже несколько раз продлевали. 31 августа 2016 года дебютировал в составе сборной России в матче с Турцией. Летом 2024-го, после окончания контракта с «Уралом», Газинский вернулся в ФК «Краснодар».

Витор Тормена — бразильский футболист, защитник клуба «Краснодар». В 2023 году подписал с «быками» контракт, который будет действовать до 30 июня 2027-го.

Мероприятие пройдет в центральном атриуме ТРЦ «Красная площадь». Вход бесплатный.

Сейчас ФК «Краснодар» находится на первом месте турниной таблицы РПЛ, набрав 61 очко.

Как писали Юга.ру, стадион «Краснодар» переименуют в «Ozon Арена». Стоимость контракта составит до 1,8 млрд рублей.

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