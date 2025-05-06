Смолов, Газинский, Тормена. В Краснодаре пройдет автограф-сессия футболистов ФК «Краснодар»

ФК «Краснодар» анонсировал на на 7 мая автограф-сессию с участием Федора Смолова, Витора Тормена и Юрия Газинского. В 17:00 начнется развлекательная программа с конкурсами и призами, а в 18:00 — встреча с футболистами.

Федор Смолов — российский футболист, нападающий клуба «Краснодар». В 16 лет подписал контракт с московским «Динамо». В июле 2010-го на правах аренды на полгода перешел в голландский «Фейеноорд». В 2012 году дебютировал за сборную России в товарищеском матче против США. Играл за ФК «Краснодар» с 2015-го по 2018-й годы, потом перешел сначала в «Сельту» и затем в «Динамо». В 2024 году подписал новый контракт с «быками».