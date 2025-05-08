В музее Краснодара пройдет детский бал в стиле «Алисы в Стране чудес»

Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 25 мая «Бал в Стране чудес». Юных посетителей ждет встреча со сказочными персонажами знаменитого произведения Льюиса Кэролла, танцы, игры, творческие задания и безумное чаепитие в музейной кофейне.

«Гостям предписывается явиться в нарядных платьях и костюмах. Следуйте за белым кроликом», — приглашают организаторы.