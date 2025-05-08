В музее Краснодара пройдет детский бал в стиле «Алисы в Стране чудес»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Алиса в Стране чудес» © Скриншот видео с Rutube-канала «КиноСтудия»
    Кадр из трейлера к фильму «Алиса в Стране чудес» © Скриншот видео с Rutube-канала «КиноСтудия»

Маленьких краснодарцев 25 мая ждет встреча со сказочными персонажами Льюиса Кэролла (8+)

Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 25 мая «Бал в Стране чудес». Юных посетителей ждет встреча со сказочными персонажами знаменитого произведения Льюиса Кэролла, танцы, игры, творческие задания и безумное чаепитие в музейной кофейне.

«Гостям предписывается явиться в нарядных платьях и костюмах. Следуйте за белым кроликом», — приглашают организаторы.

Для поэтов, философов и влюбленных в стихи:

Бал начнется в 12:00. Возраст участников — 8-12 лет. Стоимость билетов 600 рублей.

Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по телефону +7 (861) 268-49-68.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 20 по 22 мая пройдет форум независимых театров «На связи».

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