В музее Краснодара пройдет детский бал в стиле «Алисы в Стране чудес»
Маленьких краснодарцев 25 мая ждет встреча со сказочными персонажами Льюиса Кэролла (8+)
Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 25 мая «Бал в Стране чудес». Юных посетителей ждет встреча со сказочными персонажами знаменитого произведения Льюиса Кэролла, танцы, игры, творческие задания и безумное чаепитие в музейной кофейне.
«Гостям предписывается явиться в нарядных платьях и костюмах. Следуйте за белым кроликом», — приглашают организаторы.
Для поэтов, философов и влюбленных в стихи:
Бал начнется в 12:00. Возраст участников — 8-12 лет. Стоимость билетов 600 рублей.
Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по телефону +7 (861) 268-49-68.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 20 по 22 мая пройдет форум независимых театров «На связи».