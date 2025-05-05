В Ростовской области создадут Красную книгу почв. Что это значит для аграриев?

Согласно постановлению, Красную книгу почв Ростовской области должны издавать не реже одного раза в 10 лет. Ее будет вести специальная комиссия и Минсельхоз региона. Включать и исключать земли будет соответствующий орган.



Отметим, что осенью прошлого года был разработан проект закона, согласно которому власти Ростовской области могут создать Красную книгу почв. Тогда зампредседателя парламента, глава аграрного комитета Вячеслав Василенко рассказал, что, по данным ученых, за последние 100 лет почвы Ростовской области потеряли более 50% гумуса — основного плодородного слоя.



С защитой земель связаны вопросы аграриев. По словам Вячеслава Василенко, практически все сельхозпригодные земли Ростовской области находятся в частной собственности. При этом уверил, что внесенные в Красную книгу почвы у собственников отбирать не будут. Аграриям обещают только дать рекомендации по обработке земли.



Однако в октябре 2024 года бывший замгубернатора-министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский заявлял, что распахивать почвы, внесенные в Красную книгу, могут запретить.