Для поэтов, философов и влюбленных в стихи. В Краснодаре пройдет вечер чтецов

Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 11 мая литературный вечер. Можно будет прочитать со сцены любимые стихи.

«Это будет вечер, где каждая строка звучит особенно, где можно прочитать свои стихи, исполнить любимое произведение или просто вдохновиться чужим голосом и глубиной мысли», — рассказали организаторы.