Для поэтов, философов и влюбленных в стихи. В Краснодаре пройдет вечер чтецов

Краснодарский край

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  • © Фото pvproductions, Freepik.com
    © Фото pvproductions, Freepik.com

Краснодарцев приглашают 11 мая прочитать любимые стихи (16+)

Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 11 мая литературный вечер. Можно будет прочитать со сцены любимые стихи.

«Это будет вечер, где каждая строка звучит особенно, где можно прочитать свои стихи, исполнить любимое произведение или просто вдохновиться чужим голосом и глубиной мысли», — рассказали организаторы.

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Условия участия:

  • необходимо прислать: текст(ы) стихотворений, видео с примером чтения, аудио (если будет музыкальное сопровождение);
  • формат: художественное чтение (выразительно и наизусть) до 5 минут (1-3 стихотворения). Текст должен быть без нарушений норм этики и закона.

После выступления предусмотрена обратная связь от ведущего — эксперта по голосу, речи и сценическому мастерству Тимура Ибрагимова.

В конце вечера пройдет открытый микрофон для спонтанных и смелых зрителей.

Мероприятие начнется в 17:00 по улице Красной, 43. Участие бесплатное, нужна предварительная регистрация.

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Для поэтов, философов и влюбленных в стихи. В Краснодаре пройдет вечер чтецов
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