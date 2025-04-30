Уралсиб продлил акцию для пенсионеров — 3000 рублей за перевод пенсии на карту банка

По акции «Признательность пенсионерам» за перевод своей пенсии на карту «Мир» банка Уралсиб пенсионер получит 3 тыс. рублей

Для участия в акции «Признательность пенсионерам» банка Уралсиб необходимо: подать заявление в социальный фонд России о переводе пенсии на карту Уралсиба (в отделении банка, в соцфонде, в МФЦ или на сайте Госуслуги) и получить первую пенсию от 5 тыс. рублей до 31 декабря 2025 года включительно;

за время проведение акции с помощью карты оплачивать товары и услуги на сумму от 5 тыс. рублей в месяц. Уралсиб выплатит 3 тыс. рублей на карту в следующем месяце после поступления первой пенсии.

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Акция проводится с 1 июля 2024 года по 31 января 2026 года. Перевести пенсию можно на действующую карту «Мир» Уралсиба или открыть в банке новую — «Почетный пенсионер».



Преимущества карты: бесплатное обслуживание и снятие наличных в банкоматах Уралсиба и банков-партнеров*;

доход 4,5% годовых на остаток средств на карте до 500 тысяч рублей**;

кешбэк 1% за ежедневные покупки и до 30% за покупки у партнеров***.

Узнать подробности об акции можно на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

*При сумме операции до 500 тыс. рублей (включительно) в месяц. **При условии поступления пенсии на счет и ежемесячных покупках по карте на 5 тыс. рублей. ***Кешбэк в бонусных рублях при выполнении условий программы лояльности «Уралсиб Бонус».