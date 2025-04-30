Уралсиб продлил акцию для пенсионеров — 3000 рублей за перевод пенсии на карту банка

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: 4CQwVszJdUrJEggLCzy
Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото pvproductions, ru.freepik.com
    © Фото pvproductions, ru.freepik.com

По акции «Признательность пенсионерам» за перевод своей пенсии на карту «Мир» банка Уралсиб пенсионер получит 3 тыс. рублей

Для участия в акции «Признательность пенсионерам» банка Уралсиб необходимо:

  • подать заявление в социальный фонд России о переводе пенсии на карту Уралсиба (в отделении банка, в соцфонде, в МФЦ или на сайте Госуслуги) и получить первую пенсию от 5 тыс. рублей до 31 декабря 2025 года включительно;
  • за время проведение акции с помощью карты оплачивать товары и услуги на сумму от 5 тыс. рублей в месяц.

Уралсиб выплатит 3 тыс. рублей на карту в следующем месяце после поступления первой пенсии.

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Акция проводится с 1 июля 2024 года по 31 января 2026 года. Перевести пенсию можно на действующую карту «Мир» Уралсиба или открыть в банке новую — «Почетный пенсионер»

Преимущества карты:

  • бесплатное обслуживание и снятие наличных в банкоматах Уралсиба и банков-партнеров*;
  • доход 4,5% годовых на остаток средств на карте до 500 тысяч рублей**;
  • кешбэк 1% за ежедневные покупки и до 30% за покупки у партнеров***.

Узнать подробности об акции можно на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16

*При сумме операции до 500 тыс. рублей (включительно) в месяц.

**При условии поступления пенсии на счет и ежемесячных покупках по карте на 5 тыс. рублей.

***Кешбэк в бонусных рублях при выполнении условий программы лояльности «Уралсиб Бонус».

Как писали Юга.ру, карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-5 бесплатных кредиток с доставкой.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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