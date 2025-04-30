Хагоита, сашико, кимекоми. В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по рисованию и рукоделию

Стало известно, какие мастер-классы пройдут в Японском саду парка «Краснодар» 8, 10 и 11 мая (14+)

10 мая в 11:00 состоится мастер-класс по традиционному японскому рукоделию сашико. Все желающие смогут вышить брелок.

8 мая в 15:00 начнется занятие по росписи деревянной ракетки хагоита. Участники изобразят на нем гейшу.

10 мая в 15:00 стартует занятие по созданию японских кукол кимекоми. Их изготавливают из деревянных болванок и обклеивают тканью.

11 мая в 11:00 состоится мастер-класс по оригами. Можно научиться складывать из бумаги кота.

11 мая в 15:00 начнется мастер-класс по изготовлению традиционного амулета манэки-нэко. Кошка, поднявшая правую лапу, привлекает деньги и удачу.

Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.