Хагоита, сашико, кимекоми. В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по рисованию и рукоделию

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Стало известно, какие мастер-классы пройдут в Японском саду парка «Краснодар» 8, 10 и 11 мая (14+)

Японский сад Краснодара анонсировал серию творческих мастер-классов.

8 мая в 15:00 начнется занятие по росписи деревянной ракетки хагоита. Участники изобразят на нем гейшу.

10 мая в 11:00 состоится мастер-класс по традиционному японскому рукоделию сашико. Все желающие смогут вышить брелок.

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10 мая в 15:00 стартует занятие по созданию японских кукол кимекоми. Их изготавливают из деревянных болванок и обклеивают тканью.

11 мая в 11:00 состоится мастер-класс по оригами. Можно научиться складывать из бумаги кота.

11 мая в 15:00 начнется мастер-класс по изготовлению традиционного амулета манэки-нэко. Кошка, поднявшая правую лапу, привлекает деньги и удачу.

Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 мая впервые состоится «Драмеди-шоу». Участники будут рассуждать о темах, которые их тревожат и волнуют.

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Хагоита, сашико, кимекоми. В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по рисованию и рукоделию
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