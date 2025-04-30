Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-5 бесплатных кредиток с доставкой

Кредитка «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в рейтинг бесплатных карт с доставкой на дом

Исследование подготовил портал Банки.ру. В нем рассматривались предложения российских банков на 19 апреля 2025 года.

«120 дней на максимум» — флагманская кредитка Уралсиба с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. По ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучить условия кредитования по карте «120 дней на максимум» можно на сайте Уралсиба. Узнать подробности о других кредитках можно по телефону 8-800-250-57-57 или в ближайших отделениях банка.