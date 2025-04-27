Баскетбольный «Локо» установил два рекорда в гостевом матче плей-офф

27 апреля в Екатеринбурге «Локомотив-Кубань» выиграл у «Уралмаша» матч серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ со счетом 112:68, тем самым установив сразу два рекорда турнира.

Во-первых, это самая крупная выездная победа в матче плей-офф за все 16 лет существования лиги. Абсолютный рекорд принадлежит ЦСКА, который 4 мая 2015-го ЦСКА выиграл матч 1/4 финала у «Астаны» 110:60. С разницей на одно очко меньше — 104:55 — «Зенит» 23 апреля 2022-го разгромил «Енисей» (тоже в 1/4 финала). Но перечисленные команды побеждали на своей площадке, тогда как «Локо» сегодня играл на арене соперника.

Во-вторых, краснодарская команда сегодня повторила рекорд Единой лиги ВТБ по количеству очков, набранных за один матч плей-офф. До этого 112 забивали дважды: 24 мая 2018-го ЦСКА выиграл у латвийской команды ВЭФ 112:83, а 23 апреля 2024-го «Локо» выиграл у «ПАРМЫ» 112:85. Тут снова стоит отметить, что в предыдущие годы совладельцы рекорда блистали результативностью исключительно на домашних площадках.