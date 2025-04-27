Вратарь «Краснодара» – четвертый в мире по надежности
Зарубежные эксперты включили Станислава Агкацева из ФК «Краснодар» в список лучших вратарей мира
По подсчетам Международного центра спортивных исследований (CIES), голкипер ФК «Краснодар» Станислав Агкацев занимает четвертое место в мире по надежности за период с 31 марта 2024-го по 31 марта 2025 года.
Индекс, который использует CIES, складывается из трех показателей:
• уровень лиги, в которой выступает вратарь;
• количество очков, набранное командой в матчах с участием вратаря;
• разница между ожидаемым количеством отбитых мячей и реальным количеством отбитых мячей.
Агкацев набрал в этом рейтинге 87,4 балла и уступил только Джанлуиджи Доннарумме («Пари Сен-Жермен», 95,5), Яну Зоммеру («Интер», 91,7) и Тибо Куртуа («Реал Мадрид», 88,0).
Отметим, что 25 апреля ФК «Краснодар» обыграл на выезде махачкалинское «Динамо» со счетом 3:2, а Агкацев отразил пенальти на 10-й добавленной минуте, при этом вывихнув мизинец мячом.
Эта победа позволила «быкам» оторваться от ближайщего преследователя, «Зенита», на 4 очка за 4 тура до окончания чемпионата.
Ранее на этой неделе стало известно, сколько именно получил ФК «Краснодар» от компании Ozon за переименование своего стадиона.