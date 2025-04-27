Вратарь «Краснодара» – четвертый в мире по надежности

Краснодарский край, В мире

Распечатать

  • Станислав Агкацев после матча против «Динамо» (Махачкала) © Скриншот публикации в телеграм-канале ФК «Краснодар», t.me/fckrasnodar
    Станислав Агкацев после матча против «Динамо» (Махачкала) © Скриншот публикации в телеграм-канале ФК «Краснодар», t.me/fckrasnodar

Зарубежные эксперты включили Станислава Агкацева из ФК «Краснодар» в список лучших вратарей мира

По подсчетам Международного центра спортивных исследований (CIES), голкипер ФК «Краснодар» Станислав Агкацев занимает четвертое место в мире по надежности за период с 31 марта 2024-го по 31 марта 2025 года.

Индекс, который использует CIES, складывается из трех показателей:
• уровень лиги, в которой выступает вратарь;
• количество очков, набранное командой в матчах с участием вратаря;
• разница между ожидаемым количеством отбитых мячей и реальным количеством отбитых мячей.

Агкацев набрал в этом рейтинге 87,4 балла и уступил только Джанлуиджи Доннарумме («Пари Сен-Жермен», 95,5), Яну Зоммеру («Интер», 91,7) и Тибо Куртуа («Реал Мадрид», 88,0).

Отметим, что 25 апреля ФК «Краснодар» обыграл на выезде махачкалинское «Динамо» со счетом 3:2, а Агкацев отразил пенальти на 10-й добавленной минуте, при этом вывихнув мизинец мячом.

Эта победа позволила «быкам» оторваться от ближайщего преследователя, «Зенита», на 4 очка за 4 тура до окончания чемпионата.

Ранее на этой неделе стало известно, сколько именно получил ФК «Краснодар» от компании Ozon за переименование своего стадиона.

Развлечения Рейтинги Спорт ФК «Краснодар» Футбол

Новости

Вратарь «Краснодара» – четвертый в мире по надежности
Общегородской субботник в Краснодаре перенесли на 30 апреля
Купальный сезон в Новороссийске откроется 1 июня
В Краснодаре пройдет фотовыставка «Времена и судьбы»
Глициния, азалия, платочковое дерево. Что и как цветет в дендропарке Сочи?
Краснодарцев приглашают на лекцию о режиссере Вонге Карвае

Лента новостей

Реклама на сайте