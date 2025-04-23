«Похож на советские витражи». В Краснодаре у «Парка облаков» появится граффити, посвященное футболу

В краснодарском «Парке облаков» создают арт-объект с футбольной тематикой. Его можно найти со стороны улицы Героя Посадского

22 апреля в телеграм-канале краснодарского блогера и путешественника Юрия Родригеза появились кадры граффити в футбольной тематике. Его создают на подпорных стенках будущего «Парка облаков». Граффити находится со стороны улицы Героя Посадского ближе к стадиону «Краснодар-2». Юга.ру предположили, что арт-объект посвящен академии ФК «Краснодар».

«Интересно, что стиль рисунка похож на советские расписные витражи, а черные контуры похожи на шварцлот — черную краску на эмалевой основе, которая используется в витражной живописи для нанесения контуров и выписывания деталей. Тематика будущего граффити — футбол. Перед подпорной стенкой частично открыто пространство с зелеными островками с деревьями», — поделился Юрий Родригез.

Напомним, что «Парк облаков» обещают полностью открыть этой весной. Одну из локаций возведут на высоте с девятиэтажный дом — это будет новая самая высокая точка в парковой зоне.

Также в парке появится арт-объект из каучука с огромными головами с разными эмоциями. Скульптуры изготовила лондонская ландшафтная компания IL Nature, которая разработала проект самого «Парка облаков». Она является автором «Садов Этрета» во Франции, где локации похожи на те, что будут в краснодарском парке.