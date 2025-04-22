Краснодар вошел в топ-3 городов РФ по займам «до зарплаты». Больше берут только в Москве
Кубанская столица вошла в тройку российских городов, где запрашивают самые большие займы «до зарплаты»
22 апреля ТАСС поделился рейтингом городов РФ по величине средних займов «до зарплаты». Список возглавила Москва, жители столицы запрашивали 13 тыс. 973 рубля.
Второе место у краснодарцев, где средняя сумма в заявке составила 13 тыс. 966 рублей. Петербуржцы запрашивали 13 тыс. 649 рублей. Меньше всего «до зарплаты» хотят получить жители Перми (12 тыс. 660 рублей), Омска (12 тыс. 718 рублей) и Воронежа (12 тыс. 964 рубля).
Средняя сумма займа, которую запрашивают жители в микрофинасовых организациях, достигла 13 тыс. 296 рублей. Реальная сумма выдач в среднем составляет 11 тыс. 643 рубля.
Примечательно, что в Краснодаре среди заемщиков больше всего предпринимателей, их доля достигла рекордных 24,7%. В Москве, например, бизнесменов 21,2%, а в Санкт-Петербурге — 21,4%.
При этом в Москве и Краснодаре меньше доля наемных сотрудников. В столице на эту категорию заемщиков приходится 64,9%, в Краснодаре — 63,1%. В целом по стране этот показатель составляет 69%.
Как писали Юга.ру, по статистике каждый житель Краснодарского края должен банкам в среднем 518 тыс. рублей.