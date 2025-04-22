Краснодар вошел в топ-3 городов РФ по займам «до зарплаты». Больше берут только в Москве

Второе место у краснодарцев, где средняя сумма в заявке составила 13 тыс. 966 рублей . Петербуржцы запрашивали 13 тыс. 649 рублей . Меньше всего «до зарплаты» хотят получить жители Перми (12 тыс. 660 рублей), Омска (12 тыс. 718 рублей) и Воронежа (12 тыс. 964 рубля).

Средняя сумма займа, которую запрашивают жители в микрофинасовых организациях, достигла 13 тыс. 296 рублей. Реальная сумма выдач в среднем составляет 11 тыс. 643 рубля.

Примечательно, что в Краснодаре среди заемщиков больше всего предпринимателей, их доля достигла рекордных 24,7%. В Москве, например, бизнесменов 21,2%, а в Санкт-Петербурге — 21,4%.

При этом в Москве и Краснодаре меньше доля наемных сотрудников. В столице на эту категорию заемщиков приходится 64,9%, в Краснодаре — 63,1%. В целом по стране этот показатель составляет 69%.