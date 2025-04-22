В горном кластере Сочи появился бесплатный высокоскоростной Wi-Fi от МегаФон

Основное подключение происходит через сеть «Газпром Поляна», однако при повышенной нагрузке задействуется инфраструктура МегаФона. Для этого специалисты оператора постоянно мониторят состояния сети и занимаются технической поддержкой.

Новые современные точки Wi-Fi охватывают больше двух километров территорий в нижней части курорта — от торгово-развлекательного комплекса «Галактика» до нижних станций канатных дорог «Лаура» и «Альпика».

Инженеры МегаФона установили на территории курорта «Газпром Поляна» больше 50 точек бесплатного доступа к высокоскоростному беспроводному интернету до 200 Мбит/с. Специалисты занимались проектированием после тщательного анализа посещаемости локаций.

Теперь гости и сотрудники курорта могут сократить расход интернет-трафика и бесплатно делиться публикациями в соцсетях, вести прямые трансляции и смотреть видеоролики. Для подключения нужен только гаджет с поддержкой Wi-Fi. Авторизоваться можно через СМС или звонок.

Доступ у интернету получают все желающие независимо от их мобильного оператора. Одновременно к услуге могут подключиться около 10 тыс. человек.

«Краснодарский край принимает миллионы отдыхающих вне зависимости от времени года. Такой тренд нельзя игнорировать, поэтому мы продолжаем реализовывать новые проекты, повышающие доступность телеком-услуг для жителей и туристов. Уверен, совместная и эффективная работа с курортом «Газпром Поляна» позволит нам и дальше развивать инфраструктуру и повышать качество услуг, делая отдых в горном Сочи еще более привлекательным», — отметил директор по развитию корпоративного бизнеса в регионах Юга, Кавказа и Поволжья МегаФона Дмитрий Прозоров.

Ранее инженеры оператора модернизировали порядка 80 базовых станций в горном кластере Сочи — поселках Эсто Садок и Красная Поляна.

«Совместно с МегаФоном мы создали одну из самых современных и быстрых Wi-Fi зон в Краснодарском крае, обеспечивающую стабильный и высокоскоростной интернет на территории всего курорта. Это стратегически важный шаг, направленный на повышение комфорта гостей и сотрудников. Скорость до 200 Мбит/с дает возможность отправлять любые объемы информации, фотографии и видеофайлы, общаться с близкими и быстро решать сложные рабочие вопросы. Мы прогнозируем рост турпотока на 15% и сможем всех обеспечить качественной связью», — считает начальник службы маркетинга и рекламы курорта «Газпром Поляна» Инна Искратова.

С начала 2025 года туристический поток в район горнолыжного курорта «Газпром Поляна» вырос на 21% в сравнении со средними показателями 2024-го. Активнее других стали путешественники из Москвы, Ленинградской, Самарской, Свердловской и Нижегородской областей.