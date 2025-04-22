Нейросеть для автодилеров научилась определять готовность клиентов к покупке по интонациям

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  • © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com
    © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com

Нейросеть Авито научилась анализировать данные из диалогов и определять готовность клиентов к покупке автомобиля

Платформа Авито Авто внедрила нейросеть A-Vibe, которая анализирует звонки и помогает менеджерам эффективнее работать с клиентами. Сервис доступен для дилеров бесплатно на Автохабе — сервисе для автоматизации автобизнеса.

По статистике, дилеры теряют до 34% сделок из-за ошибок менеджеров. Технология Авито Авто решает эту проблему:

  • анализирует звонки и выявляет заинтересованных клиентов;
  • рекомендует менеджерам оптимальный способ вернуться к нему с персональным предложением;
  • помогает довести переговоры до успешного завершения.

Пилотное тестирование технологии показало рост повторных контактов с готовыми к покупке клиентами на 16% и увеличение количества сделок на 5,6%.

Средняя цена нового авто в Краснодарском крае снизилась до 2 959 900 рублей:

Как работает технология анализа коммуникаций

Авито Авто использует языковую модель A-Vibe, обученную на специализированном датасете с автомобильными терминами и расшифровками разговоров с клиентами. Это позволяет модели понимать естественную речь, анализировать коммуникации и давать рекомендации по их улучшению.

Технология работает в несколько этапов:

  • Автоматическая транскрибация: аудиозапись автоматически расшифровывается в текст.

  • Глубинный анализ текста: модель оценивает интонацию, ключевые фразы, выполнение чек-листа и другие параметры (до нескольких десятков пунктов).

  • Определение готовности клиента: нейросеть ранжирует диалоги, выделяя наиболее заинтересованных клиентов.

  • Формирование рекомендаций: модель подсказывает упущенные моменты, акценты и способы повысить вероятность сделки.

Проезд по новой дороге от Краснодара до Крымского моста будет платным:

Данные диалогов обрабатываются обезличенно и остаются в защищенном контуре компании.

«Модель формирует детальный отчет всего за 30 секунд — это в 10 раз быстрее, чем в среднем занимает ручной анализ звонка. При этом точность такого нейро-анализа достигает 95%, человек зачастую допускает в несколько раз больше ошибок. Дилеры могут проверить качество работы модели: часть звонков отбирается на проверку вручную, что позволяет обучать систему на новых примерах и повысить ее качество. Первые возможности уже доступны всем дилерам на площадке, а до конца полугодия они получат дополнительные комплексные инструменты анализа, включая общую статистику по дилерскому центру и детальные показатели по каждому менеджеру. Система позволит выявлять проблемные зоны в обслуживании клиентов и сравнивать эффективность работы с конкурентами», — рассказал технический директор Авито Авто Артур Щеглов.

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