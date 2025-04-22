Нейросеть для автодилеров научилась определять готовность клиентов к покупке по интонациям
Нейросеть Авито научилась анализировать данные из диалогов и определять готовность клиентов к покупке автомобиля
Платформа Авито Авто внедрила нейросеть A-Vibe, которая анализирует звонки и помогает менеджерам эффективнее работать с клиентами. Сервис доступен для дилеров бесплатно на Автохабе — сервисе для автоматизации автобизнеса.
По статистике, дилеры теряют до 34% сделок из-за ошибок менеджеров. Технология Авито Авто решает эту проблему:
- анализирует звонки и выявляет заинтересованных клиентов;
- рекомендует менеджерам оптимальный способ вернуться к нему с персональным предложением;
- помогает довести переговоры до успешного завершения.
Пилотное тестирование технологии показало рост повторных контактов с готовыми к покупке клиентами на 16% и увеличение количества сделок на 5,6%.
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Как работает технология анализа коммуникаций
Авито Авто использует языковую модель A-Vibe, обученную на специализированном датасете с автомобильными терминами и расшифровками разговоров с клиентами. Это позволяет модели понимать естественную речь, анализировать коммуникации и давать рекомендации по их улучшению.
Технология работает в несколько этапов:
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Автоматическая транскрибация: аудиозапись автоматически расшифровывается в текст.
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Глубинный анализ текста: модель оценивает интонацию, ключевые фразы, выполнение чек-листа и другие параметры (до нескольких десятков пунктов).
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Определение готовности клиента: нейросеть ранжирует диалоги, выделяя наиболее заинтересованных клиентов.
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Формирование рекомендаций: модель подсказывает упущенные моменты, акценты и способы повысить вероятность сделки.
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Данные диалогов обрабатываются обезличенно и остаются в защищенном контуре компании.
«Модель формирует детальный отчет всего за 30 секунд — это в 10 раз быстрее, чем в среднем занимает ручной анализ звонка. При этом точность такого нейро-анализа достигает 95%, человек зачастую допускает в несколько раз больше ошибок. Дилеры могут проверить качество работы модели: часть звонков отбирается на проверку вручную, что позволяет обучать систему на новых примерах и повысить ее качество. Первые возможности уже доступны всем дилерам на площадке, а до конца полугодия они получат дополнительные комплексные инструменты анализа, включая общую статистику по дилерскому центру и детальные показатели по каждому менеджеру. Система позволит выявлять проблемные зоны в обслуживании клиентов и сравнивать эффективность работы с конкурентами», — рассказал технический директор Авито Авто Артур Щеглов.