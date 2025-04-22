Нейросеть для автодилеров научилась определять готовность клиентов к покупке по интонациям

Нейросеть Авито научилась анализировать данные из диалогов и определять готовность клиентов к покупке автомобиля

Платформа Авито Авто внедрила нейросеть A-Vibe, которая анализирует звонки и помогает менеджерам эффективнее работать с клиентами. Сервис доступен для дилеров бесплатно на Автохабе — сервисе для автоматизации автобизнеса.

По статистике, дилеры теряют до 34% сделок из-за ошибок менеджеров. Технология Авито Авто решает эту проблему:

анализирует звонки и выявляет заинтересованных клиентов;

рекомендует менеджерам оптимальный способ вернуться к нему с персональным предложением;

помогает довести переговоры до успешного завершения.

Пилотное тестирование технологии показало рост повторных контактов с готовыми к покупке клиентами на 16% и увеличение количества сделок на 5,6%.