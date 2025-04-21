В Краснодаре 21 апреля сотни домов останутся без света. Где отключат ресурс?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 21 апреля отключат электричество.

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Красная, 13, 15;
  • Тургенева 8;
  • Мичуринская, 2-14;
  • Природная 9-39 ,4-20;
  • Ковалева, 18, 22;
  • Яна Полуяна, 21, 33;
  • Путейская, 2, 4, 5;
  • Волгоградская, 139;
  • Стадионная, 28, 29/1, 49-51;
  • Спасская, 1-25, 2-28, 31;
  • Воскресенская, 1-53, 2-54;
  • Тихорецкая, 43, 47, 57;
  • Тихий переулок, 24-42, 41-55;
  • Филатова 65-93;
  • переулок Веселый, 2-18, 1-19.

«Скоро они будут размером с капибару»:

А с 13:00 до 17:00:

  • Уральская, 172-178;
  • 30-я Иркутская дивизия, 13/1;
  • Ленинградская, 24-46, 21-33, 39-41;
  • 2-й Ленинградский проезд , 1-13, 2-24;
  • Гастелло, 2-50, 23-73, 69, 52-56;
  • 1-й проезд Гастелло, 1-13, 4-10, 19;
  • 2-й проезд Гастелло, 1-5, 4-20, 17-25;
  • Можайского, 4-30, 3-25;
  • Нестерова 3-47, 4-56;
  • проезд Нестерова, 17-31,18-30;
  • 2-й проезд Нестерова, 17-29, 18-36;
  • Ленинградская, 2-22, 1-27;
  • Ленинградский проезд, 34-54, 33-53;
  • 1-й Ленинградский проезд, 19-29, 18-26;
  • Димитрова, 4-22, 28-64, 3-57;
  • 1-проезд Димитрова, 2-16, 3-39 18-28;
  • 2-й проезд Димитрова, 1-13, 4-28;
  • Волгоградская, 1-39, 121,93-113;
  • 1-й Волгоградский проезд, 3-29;
  • 2-й Волгоградский проезд, 5-29, 4-16;
  • 4-й Волгоградский проезд, 33-55, 32-56;
  • Ярославского, 1-3, 3-17, 19-23, 21-21, 2-22, 24-44, 26/1, 79-109, 111/1, 94-120;
  • 1-й проезд Ярославского, 1-13, 2-14;
  • 4-й проезд Ярославского, 50-72, 49-71;
  • Лазурная, 2-22, 68;
  • Полевая, 28-48, 21-49;
  • Полевой проезд, 9-19;
  • Можайского 53-53, 45, 74;
  • Циолковского 5, 26-32;
  • Сафонова, 1-29, 2-32, 34-48, 35-47;
  • 1-й проезд Сафонова, 2-14, 1-25, 29-47, 20-24;
  • 4-й проезд Сафонова, 34-48;
  • Грибоедова, 4, 19-59, 136;
  • Казачья, 18;
  • Садовая, 1-10, 2-28.

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