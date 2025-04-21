В Краснодаре 21 апреля сотни домов останутся без света. Где отключат ресурс?

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 21 апреля отключат электричество.



С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: Красная, 13, 15;

Тургенева 8;

Мичуринская, 2-14;

Природная 9-39 ,4-20;

Ковалева, 18, 22;

Яна Полуяна, 21, 33;

Путейская, 2, 4, 5;

Волгоградская, 139;

Стадионная, 28, 29/1, 49-51;

Спасская, 1-25, 2-28, 31;

Воскресенская, 1-53, 2-54;

Тихорецкая, 43, 47, 57;

Тихий переулок, 24-42, 41-55;

Филатова 65-93;

переулок Веселый, 2-18, 1-19.

«Скоро они будут размером с капибару»: Жители разных районов Краснодара жалуются на нашествие крыс

А с 13:00 до 17:00: Уральская, 172-178;

30-я Иркутская дивизия, 13/1;

Ленинградская, 24-46, 21-33, 39-41;

2-й Ленинградский проезд , 1-13, 2-24;

Гастелло, 2-50, 23-73, 69, 52-56;

1-й проезд Гастелло, 1-13, 4-10, 19;

2-й проезд Гастелло, 1-5, 4-20, 17-25;

Можайского, 4-30, 3-25;

Нестерова 3-47, 4-56;

проезд Нестерова, 17-31,18-30;

2-й проезд Нестерова, 17-29, 18-36;

Ленинградская, 2-22, 1-27;

Ленинградский проезд, 34-54, 33-53;

1-й Ленинградский проезд, 19-29, 18-26;

Димитрова, 4-22, 28-64, 3-57;

1-проезд Димитрова, 2-16, 3-39 18-28;

2-й проезд Димитрова, 1-13, 4-28;

Волгоградская, 1-39, 121,93-113;

1-й Волгоградский проезд, 3-29;

2-й Волгоградский проезд, 5-29, 4-16;

4-й Волгоградский проезд, 33-55, 32-56;

Ярославского, 1-3, 3-17, 19-23, 21-21, 2-22, 24-44, 26/1, 79-109, 111/1, 94-120;

1-й проезд Ярославского, 1-13, 2-14;

4-й проезд Ярославского, 50-72, 49-71;

Лазурная, 2-22, 68;

Полевая, 28-48, 21-49;

Полевой проезд, 9-19;

Можайского 53-53, 45, 74;

Циолковского 5, 26-32;

Сафонова, 1-29, 2-32, 34-48, 35-47;

1-й проезд Сафонова, 2-14, 1-25, 29-47, 20-24;

4-й проезд Сафонова, 34-48;

Грибоедова, 4, 19-59, 136;

Казачья, 18;

Садовая, 1-10, 2-28.