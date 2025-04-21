В Сочи распустилась глициния — ядовитый «цветок из драконьей пасти»

Краснодарский край

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  • Глициния © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Кавказский заповедник»
    Глициния © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Кавказский заповедник»

В Сочи началось цветение ароматной, но ядовитой глицинии

19 апреля сочинский «Кавказский заповедник» сообщил, что на курорте распустилась глициния. Это крупная лиана с пышными соцветиями до 40 см, которые могут быть разных оттенков — сиреневого, голубого, розового или белого.

«С виду напоминают пламя с немного жгучим, сладким ароматом, за что их прозвали «цветки из драконьей пасти». Своим цветением они греют зрение, а ароматом улучшают кровообращение», — рассказали в Кавказском заповеднике.

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Лиана оплетает столбы, беседки, заборы и даже другие растения. Встретить глицинию можно на многих улицах курорта, а также в заповедных зонах.

Специалисты напомнили, что лиана смертельно ядовита как для животных, так и для людей.

Как писали Юга.ру, в лесах Сочи распустились краснокнижные цветы-«саксофоны».

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