В Сочи распустилась глициния — ядовитый «цветок из драконьей пасти»
В Сочи началось цветение ароматной, но ядовитой глицинии
19 апреля сочинский «Кавказский заповедник» сообщил, что на курорте распустилась глициния. Это крупная лиана с пышными соцветиями до 40 см, которые могут быть разных оттенков — сиреневого, голубого, розового или белого.
«С виду напоминают пламя с немного жгучим, сладким ароматом, за что их прозвали «цветки из драконьей пасти». Своим цветением они греют зрение, а ароматом улучшают кровообращение», — рассказали в Кавказском заповеднике.
Лиана оплетает столбы, беседки, заборы и даже другие растения. Встретить глицинию можно на многих улицах курорта, а также в заповедных зонах.
Специалисты напомнили, что лиана смертельно ядовита как для животных, так и для людей.
Как писали Юга.ру, в лесах Сочи распустились краснокнижные цветы-«саксофоны».