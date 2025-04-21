В Сочи распустилась глициния — ядовитый «цветок из драконьей пасти»

19 апреля сочинский «Кавказский заповедник» сообщил, что на курорте распустилась глициния. Это крупная лиана с пышными соцветиями до 40 см, которые могут быть разных оттенков — сиреневого, голубого, розового или белого.

«С виду напоминают пламя с немного жгучим, сладким ароматом, за что их прозвали «цветки из драконьей пасти». Своим цветением они греют зрение, а ароматом улучшают кровообращение», — рассказали в Кавказском заповеднике.