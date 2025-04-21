Дожди, грозы и усиление ветра. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели

Синоптики рассказали о погоде 21-23 апреля. В регионе будет дождливо

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 21 апреля ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах — ливень, сильный дождь в сочетании с грозой, градом и порывами ветра 20–22 м/с.

Ночью и утром местами туман. Ветер 4–9 м/с, утром и днем местами порывы 12–14 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 °С, днем 14-19 °С. В горах ночью 3-8 °С, днем 6-11 °С. На Черноморском побережье ночью 7-12 °С, днем 12-17 °С.