В Краснодаре военнослужащие сломали забор и сбежали из части

В Краснодаре около 100 военных сломали забор и прорвались на территорию комендатуры

18 апреля телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости» сообщили, что около 100 военных сломали забор, за которым их держали, и прорвались на территорию военной комендатуры Краснодарского гарнизона. Там содержат военнослужащих, самовольно оставивших часть.

Покинуть гарнизон удалось лишь семерым. Четверых сбежавших задержали сразу, еще трое какое-то время находились в розыске.