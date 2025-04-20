В Краснодаре военнослужащие сломали забор и сбежали из части
В Краснодаре около 100 военных сломали забор и прорвались на территорию комендатуры
18 апреля телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости» сообщили, что около 100 военных сломали забор, за которым их держали, и прорвались на территорию военной комендатуры Краснодарского гарнизона. Там содержат военнослужащих, самовольно оставивших часть.
Покинуть гарнизон удалось лишь семерым. Четверых сбежавших задержали сразу, еще трое какое-то время находились в розыске.
«Андрюха, по электроконям»:
Телеграм-канал «Краснодар и край» опубликовал ориентировки на предполагаемых беглецов. Уточняется, что они не имели оружия и не представляли угрозы для населения.
19 апреля телеграм-канал «Краснодар Телетайп» сообщил, что оставшихся трех беглецов поймали в поселке Северном.
МВД проверяет факт массового побега группы военнослужащих из воинской части в Краснодаре. Других официальных комментариев нет.
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