Краснодар вошел в тройку самых перспективных городов для жилого строительства

По перспективам строительства жилья Краснодар попал в топ-3 городов РФ

19 апреля «Российская газета» опубликовала рейтинг городов РФ по перспективности для строительства жилья. Список формировался на основе следующих критериев: емкость рынка (объем продаж, цены, распроданность), потенциал роста (демография, зарплата, обеспеченность жильем), уровень конкуренции застройщиков в регионе. Аналитики исследовали города с населением от 500 тыс. человек.

В топ-10 вошли Тюмень (83 балла), Екатеринбург (81), Казань и Краснодар (по 80), Хабаровск, Уфа и Владивосток (76, 73 и 71 соответственно). Замыкают десятку лидеров Новосибирск, Набережные Челны и Якутск.