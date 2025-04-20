Краснодар вошел в тройку самых перспективных городов для жилого строительства
По перспективам строительства жилья Краснодар попал в топ-3 городов РФ
19 апреля «Российская газета» опубликовала рейтинг городов РФ по перспективности для строительства жилья. Список формировался на основе следующих критериев: емкость рынка (объем продаж, цены, распроданность), потенциал роста (демография, зарплата, обеспеченность жильем), уровень конкуренции застройщиков в регионе. Аналитики исследовали города с населением от 500 тыс. человек.
В топ-10 вошли Тюмень (83 балла), Екатеринбург (81), Казань и Краснодар (по 80), Хабаровск, Уфа и Владивосток (76, 73 и 71 соответственно). Замыкают десятку лидеров Новосибирск, Набережные Челны и Якутск.
Потенциал роста рынка недвижимости в крупных и средних городах поддерживается положительной демографией и увеличением средней зарплаты. 8 из 14 городов-миллионников показали положительную динамику по росту численности населения с 2021 по 2024 годы. По этому показателю в первую тройку вошли Краснодар +20%, Красноярск +10% и Казань +5%.
Как писали Юга.ру, Краснодар вошел в топ-5 городов, где долго копят на ипотечный взнос. Жителям нужно больше двух лет.