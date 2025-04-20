Дождь, град и сильный ветер. В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение. На всей территории региона (кроме Сочи и северной части) 20 и 21 апреля ожидается сильный дождь с грозой и градом и порывистый ветер скоростью до 22 м/с.

Кроме того, до 18:00 21 апреля в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 2 тыс. метров возможен сход лавин. Спасатели просят граждан соблюдать меры безопасности и не выходить в горы в снегопад и непогоду.

В Сочи и Сириусе днем 20 и ночью 21 апреля ожидаются дожди и подъемы уровня воды в водоемах.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить 01, 101 или 112.