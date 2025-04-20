Дождь, град и сильный ветер. В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото KrasnodarPics, pixabay.com
    © Фото KrasnodarPics, pixabay.com

Краевое МЧС предупредило об ухудшении погоды

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение. На всей территории региона (кроме Сочи и северной части) 20 и 21 апреля ожидается сильный дождь с грозой и градом и порывистый ветер скоростью до 22 м/с.

В качестве мер безопасности ведомство рекомендует:

  • внимательно наблюдать за окружающей обстановкой;
  • ограничить выход из дома без необходимости;
  • исключить нахождение вблизи баннеров, рекламных щитов, линий электропередач;
  • усилить контроль за детьми;
  • обращать внимание на сообщения от РСЧС о возможных ЧС.

Читайте также:

Кроме того, до 18:00 21 апреля в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 2 тыс. метров возможен сход лавин. Спасатели просят граждан соблюдать меры безопасности и не выходить в горы в снегопад и непогоду.

В Сочи и Сириусе днем 20 и ночью 21 апреля ожидаются дожди и подъемы уровня воды в водоемах.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить 01, 101 или 112.

Как писали Юга.ру, в Махачкале затопило улицы после сильного дождя.

Анапа Геленджик Краснодар МЧС Новороссийск Погода Штормовые предупреждения

Новости

Оперштаб показал карту закрытых пляжей Краснодарского края. Где нельзя купаться?
В холодном сыром бараке. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Местные»
Дождь, град и сильный ветер. В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
В Краснодаре военнослужащие сломали забор и сбежали из части
Сотрудники краснодарского «Одного театра» проведут музыкальный квартирник
Конкурс дамских шляп, выставка, выступления казаков. Краснодарцев приглашают на открытие нового скакового сезона

Лента новостей

Реклама на сайте