Дождь, град и сильный ветер. В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
Краевое МЧС предупредило об ухудшении погоды
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение. На всей территории региона (кроме Сочи и северной части) 20 и 21 апреля ожидается сильный дождь с грозой и градом и порывистый ветер скоростью до 22 м/с.
В качестве мер безопасности ведомство рекомендует:
- внимательно наблюдать за окружающей обстановкой;
- ограничить выход из дома без необходимости;
- исключить нахождение вблизи баннеров, рекламных щитов, линий электропередач;
- усилить контроль за детьми;
- обращать внимание на сообщения от РСЧС о возможных ЧС.
Кроме того, до 18:00 21 апреля в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 2 тыс. метров возможен сход лавин. Спасатели просят граждан соблюдать меры безопасности и не выходить в горы в снегопад и непогоду.
В Сочи и Сириусе днем 20 и ночью 21 апреля ожидаются дожди и подъемы уровня воды в водоемах.
В случае чрезвычайной ситуации следует звонить 01, 101 или 112.
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